Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren Mustafa Can Gül adliyeye sevk edildi: Tutuklama istendi
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Can Gül, suçlamaları kabul etti. Gül, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yediği sırada İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Can Gül, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda dün akşam saatlerinde yemek yediği sırada Kayhan'ı bıçaklayarak öldürmesinin ardından gözaltına alınan şüpheli Gül'ün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Gül'ün savcılıkta ifadesi alındı. Gül'ün, ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği belirtildi.
Gül, savcılıktaki işlemlerinin ardından "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
KAYHAN'IN CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK
Öte yandan, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.
Kayhan'ın cenazesinin yarın cuma namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.