Savcı Ercan Kayhan'ı öldüren Mustafa Can Gül tutuklandı

İstanbul Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yediği sırada İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Can Gül, tutuklama talebiyle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda dün akşam saatlerinde yemek yediği sırada Kayhan'ı bıçaklayarak öldürmesinin ardından gözaltına alınan şüpheli Gül'ün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Gül'ün savcılıkta ifadesi alındı. Gül'ün, ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği belirtildi.

Gül, savcılıktaki işlemlerinin ardından "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Gül tutuklandı.

SAVCILIKTAKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesinde, kalan parasını almak için olay yerine gittiği öne süren Gül, "İlk olarak büfe içerisinde duran Bilal Bilgin’in yanına gittim. Kalan paramı istedim. Bilal daha bir şey söyleyemeden Ercan Kayhan içeri girdi. Beni iterek, 'Dur', 'Yapma' demeye başladı. Ben o sırada kimseye bir sey yapmıyordum. O beni itince, ben de onu itmeye başladım. Aramızda arbede çıktı. Kargaşa sırasında ikimiz de masa üzerinde duran bıçağa uzanmaya çalıştık" dedi.

Gül, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"O sırada bıçak bir onun eline, bir benim elime gitti, geldi. Bıçak benim elime geçince, ben önce davranarak karnına doğru savurdum. Bıçak isabet etmedi. İtişme sırasında büfeden dışarı çıktık. Yine itişme sırasında, kendimi savunma içgüdüsü olarak, istemsizce elimdeki bıçağı boynuna sapladım. Bu sırada Ercan Kayhan yere düştü. Neden yaptığımı bilmediğim bir şekilde, bir anlık panikle, Ercan Kayhan yerdeyken bıçakla boğazını kestim. Ercan kanlar içinde yerde yatarken kaçmadım. İşletmenin kapısına doğru gittim ve Jandarma ekipleri gelince teslim oldum. Olay benimle Ercan Kayhan arasında yaşandı. Bilal Bilgin'e karşı bir saldırı girişimim olmadı. Ben, Ercan Kayhan isimli şahısla yalnızca konuşmaya gittim. Amacım onu öldürmek değildi. Her şey bir anda panikle yaşandı. Ben sadece paramı almak için oraya gittim. Bilal Bilgin ile aramda herhangi bir husumet yoktur. Kendisine saldırmamı gerektirecek bir durum da bulunmamaktadır."

KAYHAN'IN CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK

Öte yandan, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Kayhan'ın cenazesinin yarın cuma namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınacak namazın ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.