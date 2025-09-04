Savcı Ercan Kayhan ile katili Mustafa Can Gül aynı karede: Suç kaydı ortaya çıktı

İstanbul’da görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın, kendisini bıçaklayarak öldüren zanlı Mustafa Can Gül ile daha önce aynı karede yer aldığı bir fotoğraf ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saat 21.15 sıralarında Çekmeköy Ömerli Mahallesi’nde meydana geldi. Savcı Kayhan, yemek yediği sırada 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı.

Ağır yaralanan Kayhan, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Savcısı’nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ZANLININ SABIKA KAYDI ÇIKTI

Olay sonrası suç aletiyle birlikte yakalanan Mustafa Can Gül’ün, iki yıl önce aynı restoranda garson olarak çalıştığı ve bu dönemde Kayhan’la tartıştığı iddia edildi. Şüphelinin, “kadına karşı şiddet, ısrarlı takip, konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarından kaydının bulunduğu ve bir süre Maltepe Cezaevi’nde kaldığı öğrenildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

İstanbul Valisi Davut Gül, olayın ardından restorana gelerek bilgi aldı. Soruşturmanın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Kayhan’ın İstanbul Adliyesi’nde Genel Suçlar Soruşturma Bürosu’nda görev yaptığı, olay yerindeki incelemelere İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili’nin de katıldığı belirtildi.