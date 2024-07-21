Savcı, eski Adalet Bakanı’na hukuk dersi verip gazeteciliği anlattı

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, BirGün muhabiri İsmail Arı ile birgun.net’in önceki yazı işler müdürü Dilan Esen’den şikâyetçi oldu. Savcı, "Haber gazetecilik faaliyeti kapsamında ve kamuoyunu bilgilendirme amaçlı" dedi.

HABER MERKEZİ

BirGün 16 Şubat 2024’te "Gül gibi vurgun!" başlıklı haberiyle önceki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün kardeşi Ayşenur Atmaca ile eşinin maket üzerinden yüzlerce kişiye ev sattığı ve milyonlarca liralık bir vurguna imza atıldığını gündeme taşıdı.

Bu haberin ardından Abdulhamit Gül, BirGün muhabiri İsmail Arı ve o dönem birgun.net’in sorumlu yazı işleri müdürü olan Dilan Esen’den şikâyetçi oldu. Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda Arı ve Esen’in "Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarını işlediğini öne sürdü.

KİŞİLİK HAKLARI ZEDELENMİŞ

Abdulhamit Gül’ün, avukatı Mücahit Kanpolat aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"Müvekkil Abdulhamit Gül, 2017 yılında yapılan kabine değişikliği ile 2022 yılına kadar Adalet Bakanı olarak görev yapmıştır. Halihazırda Gaziantep Milletvekili ve Ak Parti Grup Başkan vekili olarak tanınan halka mâl olmuş bir siyasetçidir. Gerek Bakanlığı döneminde gerek tüm siyasi hayatı boyunca hukuk düzeninden ayrılmamış ve hukukun üstünlüğünde yana tavır almıştır. Ancak suç duyurusuna konu ettiğimiz haberleri yapan, yayan ve her türlü ortamda paylaşan kurum veya kişiler açıkça müvekkilin kişilik haklarını zedelemek suretiyle suç işlemektedirler."

GAZETECİLİK FAALİYETİ KAPSAMINDA

Şikâyeti inceleyen Cumhuriyet Savcısı ise "Kamu adına kovuşturmaya yer yoktur" kararı vererek dosyayı kapattı. Savcı bu kararın gerekçesini ise adeta eski Adalet Bakanı Gül’e hukuk dersi vererek şöyle açıkladı:

"Şikâyete konu haber içeriğinin incelenmesinde doğrudan müştekinin kast edilmediği, gazetecilik faaliyeti kapsamında kamuoyunu bilgilendirme amaçlı haber niteliğinde olduğunun değerlendirildiği, soyut iddia dışında, şüphelinin yüklenen suçu işlediğini gösterir, dava açmaya yeter delil bulunmadığı anlaşılmıştır."