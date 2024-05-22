Savcı Fenerbahçelileri olaylı derbi için ifadeye çağırdı

Spor Servisi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifadeleri alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

İfadeye çağrılan 5 isim arasında, Fenerbahçeli oyuncular Mert Hakan Yandaş ile Nijeryalı futbolcusu Osayi Samuel de yer aldıİstanbul Valiliği, Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında Basın ve Spor Savcısı talimatı doğrultusunda Stadyum Müdürü A.Ç'ye yönelik darp girişiminde bulunan 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını, stat içindeki olaylara karışanların kimlik tespiti çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

GALATASARAY'DAN SUÇ DUYURUSU

Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukat Metin Sinan Aslan tarafından sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Baki ile Koç hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından dava açılması talep edildi.