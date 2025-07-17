Savcı Gürlek davası görüldü: Memleketin sorunlarına bakın

Politika Servisi

Yaklaşık 4 aydır Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i "tehdit edip hedef gösterdiği" suçlamasıyla açılan davanın üçüncü duruşması dün görüldü. Mahkeme heyeti İmamoğlu’nun "hedef gösterme" suçundan beraatına karar verdi. İmamoğlu'na "tehdit" suçundan 2 ay 15 gün, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyetinde bir üye, İmamoğlu’nun bütün suçlamalardan beraat etmesi yönünde oy kullanırken İmamoğlu için talep edilen 'Siyasi yasak' için ise cezanın onanması bekleniyor.

Öte yandan duruşmayı, CHP Lideri Özgür Özel, TTB Başkanı Erinç Sağkan, TİP, SOL Parti temsilcileri ve birçok emek meslek örgütü takip etti.

İmamoğlu, savunması sırasında ekonomi dâhil pek çok konuya değinerek “Türkiye Cumhuriyeti tarihinin böyle bir tecridi yok. Susturulan, konuşturulmayan, vesikalık fotoğrafından korkulan bir Ekrem İmamoğlu var. Konu tam da budur, iyi dinleyin” dedi.

SAVCIYA BAKMAK YASAK MI?

Bu sırada duruşma savcısı “Bana bakarak söylemeyin” diye yanıt verdi. Savcının sözüne tepki gösteren İmamoğlu ise "Size bakmak yasak mı savcı bey? Sayın hâkim, benim savcı beye bakmam yasak mı? Yasaksa bakmayacağım. Bakmaya meraklı değilim” dedi. İmamoğlu, savunmasında şunları söyledi:

"Alelacele ve telaşla yeni iddianameler ortaya çıkıyor. 18 yaşındaki bir Ekrem hakkında yaptığım bir işlem nedeniyle işlem yapıyorlar. Ben sordum 17 yaşında ne yapacaksınız diye. ‘Vasini çağıracaktık’ diyorlar. Doğru mu diyorlar bilmiyorum. 12 şehit veriyoruz. Şehitlerimizi nasıl verdik bunu bile sorgulayamıyoruz. Hiçbir şey yokmuş gibi mangalda kül bırakmayan kişilerin çıtı çıkmıyor. Bir LGS sınavında bile adaleti sağlayamama seviyesine geldiğimiz bir cenderenin içerisindeyiz.

Marttaki operasyonların üzerine ekonomik olarak çok büyük sıkıntıların içerisinde olduğumuz bir döneme girdik. Hukuki düzeni güçlü, hukukun üstünlüğünü uygulayan yarının nesillerini yetiştiren ülkelerin kazanacağını biliyoruz. Ancak bir uydurma stratejilerle ‘Ben ekonomistim’ diyerek yöneten bir kişinin yaşattıklarını çekiyoruz. Dünyanın en büyük faizini veriyoruz, yüzde 46. Böyle bir ülkede yüzde 60’ları bulan maliyetlerde biz buradayız. Bu ülkedeki sanayici, çiftçi üretemiyor. Konkordato ilanlarıyla rekor kıran bir ülkedeyiz. Bu büyüyen kriz özellikle milletimiz içerisindeki gelir dağılımındaki adaletsizlik, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı bir ülkede biz neler ile uğraşıyoruz.

Bu millet bunu başaracak. İstedikleri kadar sesimizi kısmaya çalışsınlar. Biz hak yemedik hakkımızı da yedirmeyeceğiz. Ben yargının siyasete aparat yapılmasıyla mücadele ettim, ediyorum ve devam edeceğim. Kötülük yapanlara ve kötülere karşı mücadelede dimdik ayaktayım, gençliğimin olduğunun da farkındayım."

“Yargı tacizi altında olan bir kişi olarak yoğun bir saldırı altında olduğumun altını çizeyim” diyen İmamoğlu’nun son sözünü mahkeme başkanı CD kaydının yenilenmesi gerektiği için durdurdu. Konuşmasına devam eden İmamoğlu, şunları söyledi:

"Son söz benim için uygun bir kavram değil. Hiçbir zaman sözün bittiği yerde olmayız. Yargı tacizine uğrayan biri olarak yoğun bir saldırı altındayım. Mahkemenin esas çatısı altında değil de Silivri’ye nakledilmiş şekilde göçebe bir yargılama var. Ahmak davası var. 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararı verildi. 3 yıldır istinaf mahkemesinde bekliyor.

1 KİŞİ İÇİN TEHDİDİM

Türkiye yargı tarihinde olmamış biçimde Beylikdüzü davasında 5 kez mütalaa vermeyen bir yargı makamı ile karşı karşıyayım. Diğer davalarımda savcılık makamı ortada yok. Bu davada ise savcı benim savunmama müdahale etti. Ben vah memleket vah demek istemiyorum. Bu mahkemenin bu silsileye dahil olmasını istemiyorum. Murat Çalık kardeşimin tahliye olmasını istiyorum. Oradan oraya sevk ediliyor. Yeter, yeter! Burada savcı bana kaşlarını çatarak bakmasın işlemez çünkü. Ben bu cennet vatanda 1 kişi için tehdidim. O da ben değil milletin tehdit ettiği bir kişi. Sandıkta 4 kere yendim 5. kez yeneceğim için tehdidim!"

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HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı "Akın Gürlek" davasında verilen kararı değerlendiren Özgür Özel, "Bu kadar organize bir kötülüğün içinde geldiğimiz bir noktada bir siyasi yasak meselesinin çıkmamış olması benim açımdan olumlu. Ama bu kadar saçma sapan bir durumda, üç suçlamadan ikisinden ceza verilmesi son derece ayıp bir durum" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "İçinde bulunduğumuz berbat atmosfer içinde bu kararın olabilecek en kötü karar olmadığını değerlendiriyorum. Bize bu zulmü yapanların, yarın burada yargılanmayacağının bir garantisi yok. O yüzden herkes aklını başına alarak işini yapacak."

İsmini vermediği bir savcıya tepki gösteren Özgür Özel, "Geçen gün söyledim, alınmış. Dedim ya 'saçını toplayıp aklını başına toplamayan biri var' diye. O birine söylüyorum" dedi.

Özel, şunları söyledi: "Senin masanın üstündeki Beyaz Toros'u bilmeyen mi var! Sen kime neyi gösteriyorsun masaya Beyaz Toros koyarak! Kimlere savcılık yaptırıyorsunuz. Gidenlere diyormuş 'Genel Başkanınız böyle yaptı, ben size kötü davranacağım.' Cürmün kadar yer yakarsın. Her şeyin bir sınırı var. Bir gün çıkarım isim isim, tane tane anlatırım, bakalım sen çocuklarının yüzüne bakabilecek misin? Siz ne sandınız kendinizi! Aklınızı başınıza toplayacaksınız, kâbusunuz olur rüyanıza girerim!"