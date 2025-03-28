Savcı ‘haksız tahrik’ istedi

Kayseri'de fabrika bahçesinde eski kadın arkadaşını silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık M.B., ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadını başkasıyla ilişkisi olduğu ve kendine argo kelimeler kullandığı için öldürdüğünü söyledi.

Duruşma savcısı mütalaasında sanığın haksız tahrik altında "kasten öldürme" suçunu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.