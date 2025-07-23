Savcı, Ilgım Apartmanı davasında tek tutuklu sanığın tahliyesine itiraz etti

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 47 kişinin hayatını kaybettiği Ilgım Apartmanı davasının tek tutuklu sanığı olan yapı kontrol elemanı Semir Yoldaş'ın tahliye kararına savcı itiraz etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 3 yıllık Ilgım Apartmanı da saniyeler içinde yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 47 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit ve şantiye şefi Salih Zorsu, yapı denetimi firması yetkilisi Edip Talipoğlu, yapı denetimi firması görevlileri Semir Yoldaş ve Ahmet Tatlı hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Temmuz'da görülen duruşmada, arama-kurtarmaya katılan tanıklar, enkazdan çıkarılan cenazelerin bedenlerinin hamurlaşmış olduğunu, demir ve betonların ise elle bükülecek kadar zayıf olduğunu ifade etmişti. Duruşmada tutuklu tek sanık olan yapı denetim firması görevlisi Semir Yoldaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Görevli Hatay Cumhuriyet Savcısı, Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararına itiraz etti. Savcı, Yoldaş'ın tutuklanması talepli yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Sanık Semir Yoldaş'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin mevcut oluşu, sanığın kaçma şüphesinin bulunduğu, sanığın üzerine atılı suça ilişkin cezanın alt ve üst sınırları göz önüne alındığında sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerekirken tahliyesine karar verilmiş olduğu anlaşılmış olup, 5271 sayılı CMK'nın 268. ve devamı maddeleri gereğince itirazımız kabul edilerek sanığın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılması, mahkeme aksi kanaatte ise ilgili maddeler uyarınca itirazı incelemekle yetkili makama dosyanın tevdi edilmesi kamu adına talep olunur."

"İNSANLARIN SABRI KALMADI"

Ilgım Apartmanı'nda annesi, babası ve kız kardeşini kaybeden avukat Abdullah Eğilmez, sanığın beş aydır tutuklu olduğunu, tahliye gerekçesini ise mahkeme tutanağı çıkmadığı için bilmediklerini söyledi. Mahkemenin tahliye kararına savcının tutuklama talep etmesini önemli bulduğunu vurgulayan Eğilmez, "Aileler adalete güvenmek istiyor. İnsanların sabrı kalmadı" diye konuştu.

Davanın geçen hafta görülen celsesinde sanık Semir Yoldaş, "Çok iyi bir bina yaptım. Benden başka belediye de dahil birçok aşamada kontrol edildi. Deprem insan iradesi dışındadır. Öngörülenin de çok üstündeydi. Zemin, imar izni verenler hiç mi kusurlu değil. Herkes çıktı, tek suçlu ben miyim? Cezaevi şartları çok ağır, hastalıklarım var. Tedavi olmam lazım. Yaşım da var, tahliyemi talep ediyorum" şeklinde savunma yapmıştı.