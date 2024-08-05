Savcı, kendisini bekleten lokantanın kapısına jandarmayla dayandı!

Ordu’da bir restorana yemek yemek için gelen bir savcı, çalışanların "Boş yerimiz yok, yarım saat beklemeniz gerekli" demesinin ardından restoran sahipleriyle tartıştı. Kimliğini söyleyerek "Başınızı ağrıtacağım" diyen savcı, daha sonra jandarma eşliğinde restorana gelerek personele hakaret etti. Jandarma, restoran sahibi dahil 3 kişiyi gözaltına aldı.

Onur DURMUŞ

Ordu’nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası’nda 4 Ağustos’ta saat 20.00 sıralarında ailesiyle bir restoranda yemek yemek isteyen M.Ş.K. isimli bir savcıya personeller yer olmadığını ve yarım saat beklemesi gerektiğini söyledi. Savcı yarım saat bekleyemeyeceğini söyleyerek restorandan ayrıldı.

Aradan geçen yarım saat sonra tekrar restorana gelen savcı, yeniden kendisine uygun bir yer bulunmasını istedi. Restoran çalışanları ise, "Müşterileri sayımız siz gittikten sonra arttı ve boş yerimiz yok, 1 saat içerisinde hizmet veremeyiz” cevabını verdi.

"HEPİNİZİ MAHVEDECEĞİM"

Cevaba sinirlenen savcı restoran personeline bağırmaya başladı. Daha sonra restoran sahipleriyle tartışan M.Ş.K. isimli savcı, “Ben savcıyım. Hepinizi mahvedeceğim” diyerek restoranı terk etti.

Olaydan 1 saat sonra jandarma eşliğinde restorana gelen Ünye’de görev yaptığı öğrenilen M.Ş.K. isimli savcının tüm personeli dışarı çıkarttırarak ‘Hepsi ayağıma gelecek’ dediği iddia edildi.

Savcının, tüm personelin dışarı çıkmasının ardından restoran çalışanlarına ve sahiplerine bağırdığı ve masaya yumruk attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

GECEYİ NEZARETTE GEÇİRDİLER

BirGün’ün olay yerindeki birçok esnaftan edindiği bilgi ise savcının restoran sahiplerine jandarma bölgede bulunduğu sırada hakaret ve tehdit ettiği yönünde.

Olayın ardından gözaltına alınan restoran sahibi dahil 3 kişi, geceyi nezarette geçirdi.



Hâlâ gözaltında bulunan 3 kişinin savcılıktaki sorgularının devam ettiği öğrenildi.