Savcı, Mabel Matiz'in cezalandırılmasını istedi

Mabel Matiz olarak bilinen sanatçı Fatih Karaca hakkında "Perperişan" şarkısının sözleri gerekçesiyle açılan "müstehcenlik" davasının üçüncü duruşması İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mabel Matiz duruşmaya katılmadı. Savcı, mütalaasında Mabel Matiz için ceza istedi.

T24’ten Can Öztürk’ün haberine göre, mütalaasını açıklayan savcı, Matiz’in şarkısında “bedensel ve ruhsal metaforlarla çağrışımlar yaptığını” iddia etti. Savcı, "Şarkı sözlerinde cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler yapıldı, genel ahlaka aykırı şarkı sözlerini çocukların da ulaşabileceği platformlarda yayınlandı" dedi.

Matiz'in cezalandırılması gerektiğini belirten Aile Bakanlığı avukatı beyanlarında şöyle dedi: "Cinsel çağrışımlar yapıldığı çok açık. Edebe aykırılık da mevcut burada. Burada bu suçlamaların yer aldığını düşündüğümüzden sanığın cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz."

Matiz’in avukatları mütalaaya karşı savunma için süre talep etti. Duruşma 8 Mayıs saat 11.00’e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Mabel Matiz’in şarkısı hakkında önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulunmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edilmişti. Şarkı hakkında bu talebin ardından erişim engeli kararı verilmişti.

Ardından ise önce İçişleri Bakanlığı, sonra Büyük Birlik Partisi şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ardından savcılıkta ifade veren Matiz hakkındaki suçlamaları reddederek şunları söylemişti:

“Müziğimin amacı insanları tetiklemek ya da insanlarda negatif yönlendirme yapmak değil, aksine insanları birleştirmek ve iyi duygular uyandırmaktır. Şarkımın içeriğinde geçen 'Cici Toybebe' sözleri, sevdiğinin sevdiği kişi için kullanılan, daha ham bir birey anlamında tercih edilmiştir. 'Diyo şeytan üstüne atla, sal kuşu hanesine' sözleriyle ise 'evine haber yollamak' anlamını kastettim. Amacım kesinlikle suç işlemek değildi. Bu şarkı 1,5 yıl önce kaydedilmiştir ve binlerce insan tarafından dinlenmiştir. Şarkıyı yazarken böyle bir etki yaratacağını tahmin etmedim. Eğer yayınlamadan önce dinlettiğim insanlardan bu yönde en ufak bir yorum duysaydım, şarkıyı hemen kaldırırdım. Bu konularda çok hassas bir insanım. Negatif duygular uyandıracağını düşündüğüm eserlerde gerekli inisiyatifi alıp müdahalede bulunuyor ve kelime değişikliklerine gidiyorum. Örneğin, 'Dam Üstüne Çul Serer' türküsünde yer alan 'Küçükten yar sevene cennete gönderseler' ibaresini 'Güzelden yar sevene cennete gönderseler' şeklinde değiştirerek konserlerimde söylüyorum. Bu konularda hassasiyetim yüksektir. Bu konsere ilişkin görüntüleri dosyaya sunacağım. Pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Matiz hakkında hazırlanan iddianamede, 'Perperişan' şarkısının sözlerinin 'çocuklar için tehlike arz ettiği' iddiasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.