“Savcı makalemi kendine uydurmaya çalışmış”

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında Youtube yayınındaki sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki" olarak yer aldı. İddianamede Altaylı’nın, "Cumhurbaşkanı’nın hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit suçu işlediği" iddia edilerek "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istendi.

TUTUKLAMAYA GEREKÇE OLARAK GÖSTERİLEN MAKALE

Altaylı’nın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk yazısında olduğu gibi iddianamede de Ankara Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan “Prof. Dr. Nevzat Toroslu’ya Armağan” kitabındaki Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları ile Ar. Gör. Özgür Küçüktaşdemir’in birlikte kaleme aldığı makaleye atıf yapıldı.

BirGün, Altaylı’nın tutuklanmasına ve ceza istenmesine dayanak olarak gösterilen makalenin yazarı Prof. Dr. Zeki Hafızoğulları’na ulaştı. 86 yaşındaki ceza hukukçusu Hafızoğulları, “Altaylı’nın tutuklanmasına dayanak olarak gösterilen makaledeki fikir bize ait değil. Prof. Dr. Faruk Erem’in fikri ve o madde çok tartışmalı… Altaylı’nın beyanları ceza hukukunda fiildir. Biz ceza hukukunda böyle tanımlarız. Beyan şeklindeki fiil tehdit suçunu oluşturur mu? Yoksa oluşturamaz mı? Bu kısım tartışılıyor. Altaylı’nın beyanları olsa olsa imadır ve ima ile tehdit suçu işlenemez” dedi.

“Makalemizde Faruk Erem’in ‘tehdit suçuna girer’ dediği yer bulunuyor ama biz böyle bir fikirde bulunmamışız” diyen Hafızoğulları sözlerine şöyle devam etti:

“Burada Cumhurbaşkanı’na tehdit suçu oluşmamıştır. Çünkü suçun maddi unsuru yoktur. Basının eleştiri hakkı vardır ve bu da bir eleştiridir. Savcı bey kendisini haklı göstermek için bizim makalemize gönderme yapmış. İşin kolayına kaçmış yani…"

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ŞAŞIRMADIK

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisi ile ilgili hazırlanan iddianameye tepki gösterdi. Altaylı, cezaevinden gönderdiği mesajda süreç hakkında şu değerlendirmede bulundu: “2,5 dakikalık konuşmam için 25 gündür iddianame hazırlanmasını bekliyorduk. Sonunda hazırlandı ve en az 5 yıl hapis istemiyle dava açılıyor. Şaşırdım mı? Hayır. Yasada olmayan, uydurma bir suçla uyduruk bir biçimde tutuklayanlardan elbette böyle bir iddianame beklenirdi.”