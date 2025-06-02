Savcı mütalaa sunmadan duruşmadan çıkmış

"Hatay’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 43 kişinin yaşamını yitirdiği Selim Köse Apartmanı’nın ikinci duruşması Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, yeni bilirkişi raporunun beklenmesine hükmedilerek duruşmayı 2 Ekim’e erteledi.

Duruşma sonrası konuşan müşteki avukatı Seda Mutaf, bu celsede sanıkların da sanık müdafilerinin de çok rahat olduğuna dikkat çekerek, "Duruşma salonundan gülerek çıktılar. Ayrıca çok nadir karşılaştığımız bir şey oldu. Savcı tutuklama talepleri ya da adli kontrolün devamıyla ilgili bir mütalaada bile bulunmadı, duruşma salonundan çıktı. Biz hakime ‘Savcı mütalaada bulunmadı, tutuklama taleplerimiz var’ dediğimizde hakim ‘Bulunmadı, ne yapabilirim’ şeklinde cevap verdi." dedi.

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BİNGÖL’DE DEPREM

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dün saat 12.26'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Özlüce Barajı olan depremin 7,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Elazığ'da da hissedildi.