Savcı Sayan'dan iddia: CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan AKP'ye geçecek
Siyaset kulislerinde CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın AKP’ye geçeceği iddiaları gündeme gelirken, AKP’li Savcı Sayan sosyal medya hesabından Çarşamba gününü işaret etti. Sayan, “Kaynağım çelik gibi” diyerek Özarslan’ın AKP grup toplantısında partiye katılacağını öne sürdü.
Siyaset kulislerinde CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AKP'ye transfer olacağı konuşulurken, Savcı Sayan, tarih verdi. "Kaynağım çelik gibi" diyen Sayan, AKP grup toplantısının yapılacağı gün olan Çarşambayı işaret etti.
AKP’li Savcı Sayan, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklama üzerinden gündemdeki transfer iddialarına ilişkin tarih verdi.
Sayan şu ifadeleri kullandı:
"Kaynağım Çelik gibi... Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Çarşamba günü AK Parti’mizde. Üç güçlü isim Sayın Cumhurbaşkanımızı ikna etmiş…"