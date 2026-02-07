Savcı Sayan'dan iddia: CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özaslan AKP'ye geçecek

Siyaset kulislerinde CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AKP'ye transfer olacağı konuşulurken, Savcı Sayan, tarih verdi. "Kaynağım çelik gibi" diyen Sayan, AKP grup toplantısının yapılacağı gün olan Çarşambayı işaret etti.

AKP’li Savcı Sayan, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklama üzerinden gündemdeki transfer iddialarına ilişkin tarih verdi.

Sayan şu ifadeleri kullandı:

"Kaynağım Çelik gibi... Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Çarşamba günü AK Parti’mizde. Üç güçlü isim Sayın Cumhurbaşkanımızı ikna etmiş…"