Savcı, skandal tahliye kararına itiraz etti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023’teki ilk depremde yerle bir oldu, 35 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden iç mimar Ertan Danacı hakkında 35 kez ''olası kastla kasten öldürme'' ve ''olası kastla kasten yaralama'' suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın tek tutuklu sanığı olan ve 876 yıla kadar hapsi istenen iç mimar Ertan Danacı’nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Danacı için yurtdışı çıkış yasağı ile Çarşamba günleri karakolda imza atma şartı da getirdi.

BU KARAR HUKUKA AYKIRI

Cumhuriyet Savcısı ise mahkemeye sunduğu itirazda “Sanık hakkında verilen tahliye kararı hukuka aykırıdır” dedi. Savcının itirazında şu ifadeler yer aldı:

“Sanık hakkında mevcut deliller dikkate alındığında kuvvetli suç şüphesi halen devam etmektedir. Özellikle asli kusurlu olduğuna dair teknik raporların varlığı göz önüne alındığında, adli kontrol tedbirleri ile yetinilmesinin bu aşamada sanığın yargılandığı kanun maddeleri uyarınca alabileceği ceza düşünüldüğünde kaçma riski sebebiyle yetersiz kalacağı açıktır. Arz ve izah edilen nedenlerle, sanık hakkında verilen 23 Haziran 2025 tarihli tahliye kararının kaldırılarak sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri verilmesine karar verilmesi kamu adına itirazen talep olunur.”