Savcı yakaladı, mahkeme bıraktı

BirGün’ün 26 Mart 2023 tarihinde “İnşaat çetesine dokunulmuyor” başlıklı haberiyle gündeme getirmesinin ardından İstanbul Esenyurt’taki silahlı konut çetesine dört ayrı operasyon yapıldı. Yenidoğan Çetesi’nin savcısı da olan Yavuz Engin’in yürüttüğü soruşturma sırasında, mafya, polis, noter ve tapu memurlarının da aralarında yer aldığı 86 şüpheli yakalandı.

212 konutu 800 kişiye sattıkları ve bu şekilde 300 milyon TL’lik vurgun yapıldığı tahmin edilen çete liderleri ve yöneticileri hakkında "nitelikli yağma", "nitelikli hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme", "silahla tehdit", "silahla yaralama", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçları başta olmak üzere birçok suçtan dava açıldı.

SİLAHLI ÇETE VURGUSU

Savcı Engin’in 27 Eylül 2023’te hazırlayıp Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği 611 sayfalık fezlekede, 167 mağdur yer aldı. Metin Uçar’ın sahibi olduğu Uçarlar Yapı Gayrimenkul Şirketi’nin yaptığı Fly Butik Residence isimli konut projesinin önce bir silahlı dolandırıcılık çetesi tarafından işgal edildiği sonra da çetenin işgal ettiği konut projesine daire sahiplerini sokmadığı belirtildi.

Savcının hazırladığı fezlekede ise “Çetenin özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık hakkı elde etme için daire satın almak isteyenleri hedef aldığı, çetenin idari ve adli hukuk sistemine hakim olduğu” belirtildi. Fezlekede çetenin silahlı bir yapılanma olduğuna vurgu yapılarak, “Şüphelilerin suç oluşturan farklı farklı eylemlerde bulundukları, sosyal medyadan silahlı fotoğraflar paylaştıkları, siteye girmek isteyen şahısların girmelerine engel olup ellerinde sopa ve ateşli silah bulundurarak zaman zaman tehdit, zaman zaman yaralama eylemlerinde bulundukları anlaşılmıştır” denildi.

ASAYİŞ BÜRO AMİRİ

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amiri olan Hüseyin C'nin çete üyesi olduğu iddia edildi. Fezlekede, 4 Mayıs 2023’e kadar Asayiş Büro Amiri olan daha sonra Başakşehir Polis Merkezi Amirliği’ne getirilen Hüseyin C. bu görevdeyken gözaltına alındı. Fezlekede, C’nin silahlı çete içerisinde yer aldığı ve görevini kötüye kullanarak çeteyi koruduğu şöyle anlatıldı:

“14 Nisan 2022 tarihi ile 4 Mayıs 2023 tarihleri arasında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde komiser olarak görev yapan C., örgüte yapılan ilk operasyonun ardından dosya müştekilerinin FLY Butik isimli siteye girip haklarını aramak istediği esnada görevli olarak olay yerine gitti. Müştekilere hitaben ‘Sizin burada ne işiniz var lan, siz kimsiniz, sizin bu sitede hakkınız yok’ dediği, müştekileri siteden çıkarttıktan sonra örgüt üyeleri Engin Aslan, Murat Doğan ve Şaban Akdoğan'ı tekrar siteye soktuğu ardından sitede bulunan örgüt üyelerine hitaben ‘bu gelenler bizi silahla tehdit etti, siteye zorla giriş yapmaya çalıştı diyerek haklarında şikâyetçi olacaksınız’ dediği ardından dosya müştekilerinden bir kısmını ekip arabasıyla beraber Osmangazi Polis Merkezi’ne götürdüğü anlaşıldı.

C'nin polis merkezindeki makam odasında yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca, iki adet şarjör toplam 22 adet dolu fişek ele geçirildi. Şüphelinin örgüt hiyerarşine dahil olmamakla birlikte örgüte yardımda bulunduğu ve irtikap suçunu işlediği anlaşılmıştır.”

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen C, makam odasındaki çekmecesinde bulunan ruhsatsız silaha dair “bilgisinin olmadığını ve kendisine ait olmadığını” iddia etti.

YARDIM EDEN POLİS MEMURU

Fezlekede, Hüseyin C'nin yanısıra polis memuru Mevlüt K’nin de ismi yer alıyor. Mevlüt K'nin çetenin önemli isimleri arasında bulunduğu şöyle anlatılıyor:

“Şüpheli polis memuru, örgüte yapılan operasyonların ardından örgütün faaliyetlerinin devam ettirilmesi amacıyla örgüt adına faaliyetlerde bulundu. Alınan ifadelerde Mevlüt K'nin tutuklanan şahısların serbest kalması için dilekçe verilmesi amacıyla site sakinlerini organize ettiğini ve usulsüz para toplama eylemlerine katıldığı belirtildi. Polis memuru Mevlüt K’nin usulsüz şekilde para toplama eylemlerine katılarak dolandırıcılık fiili gerçekleştirdiği, birçok dosya müştekisi tarafından örgüt adına hareket eden şahıs olarak teşhis edildiği anlaşılmıştır.”

Ayrıca çetenin tapu ve noterdeki bağlantılarına da değinilen fezlekede, “Çetenin noter bağlantıları noktasında genel hareket merkezinin Büyükçekmece 20. Noterliği olduğu, Noter Ayhan Gültekin, Baş Katip Fikriye Çağla Öztürk hakkında birçok müştekinin şikayetçi olduğu, soruşturma kapsamında yapılan operasyon neticesinde Fikriye Çağla Öztürk’ün örgüt yöneticilerinden Mehmet Özçelik ve Fatih Dere ile örgüt mensubu Kenan Doğanay ile irtibatının bulunduğu, Fikriye Çağla Öztürk’e para transferinin gerçekleştiği yönünde banka dekontlarının tespit edildiği” ifade edildi.

HEPSİ TAHLİYE OLDU

Komiser Hüseyin C. ve polis memuru Mevlüt K, çeteye yönelik operasyonlarda tutuklanarak cezaevine gönderilse de daha sonra serbest bırakıldılar ve görevlerine geri döndüler. 25 Ekim 2024’te yapılan duruşmada da cezaevinde kalan ve aralarında çete lideri olduğu iddia edilen Çetin Başkan Şimşek'in de yer aldığı dört sanık tahliye edildi.

Cumhuriyet Savcısı, “İsnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, mağdurlar ve müştekilerin beyanları, sanıklara isnat edilen suçlara ilişkin cezanın alt ve üst sınırı ile suçların katalog suçlardan olması nedeniyle” dört sanığın tahliye kararına itiraz etti. İtirazı kabul eden 17. Ağır Ceza Mahkemesi, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından yargılanan sanıklar için yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Bu kararın ardından çete lideri olduğu iddia edilen Çetin Başkan Şimşek teslim olmadı ve kayıplara karıştı. 13 Kasım’da Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen yazıda, “Şimşek’in 12 Kasım 2024 tarihinde ikamet ettiği adreste bulunmayarak yükümlülüğünü de ihlal ettiği” ifade edildi. İddiaya göre hakkında 31 suç kaydı bulunan Şimşek yurtdışına kaçtı.