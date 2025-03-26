Savcı yarım saatte kararını değiştirdi: Saray istedi, yargı hükmetti

Haber Merkezi

AKP iktidarı talimatıyla başlayan yargı operasyonu kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 48 kişinin tutuklanmasının ardından 19 Mart’ta başlayan eylemlerde 1418 kişi gözaltına alındı. Aynı zamanda önceki günlerde ev baskınlarıyla gözaltına alınan aralarında gazeteci ve SOL Parti üyelerinin de bulunduğu 206 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Sorgusu tamamlanan 92 kişi tutuklandı. Birçok ilde de onlarca kişi gözaltına alındı.

Tutuklananlar arasında SOL Parti üyesi 4 kişi AFP Muhabiri Yasin Akgül, NOW Haber Muhabiri Ali Onur Tosun, Foto Muhabiri Bülent Kılıç, Muhabir Zeynep Kuray, İBB Foto Muhabiri Kurtuluş Arı, Bakırköy Belediyesi Foto Muhabiri Gökhan Kam, Muhabir Hayri Tunç da bulunuyor.

YARIM SAATTE KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Dün sabah saatlerinde TEM Şube Müdürlüğü’nde tutulan 70 kişi savcılığa çıkarıldı. Savcı sevk edilenlerden 53’ünün ifadesini almayacağını, dosya üzerinden adli kontrol kararı vereceğini avukatlara ve ailelere bildirdi. Ancak 53 kişi serbest bırakılmayı beklerken savcı kısa süre sonra avukatlara haber göndererek adli kontrol kararını geri çektiğini, 70 kişiyi tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edeceğini açıkladı.

GAZETECİLER DE TUTUKLANDI

İstanbul’da Saraçhane’de devam eden eylemlerde haber takibi yapan 11 gazeteci önceki gün ev baskınlarıyla gözaltına alınırken dün ise 7 hakkında tutuklama kararı verildi. Gazeteciler yaptıkları savunmalarda işleri gereği Saraçhane’deki eylemleri takip ettiklerine dikkat çekti. Foto muhabiri Arı, "Ben hayatımı fotoğraf çekerek kazanırım. Daha önce de Cumhuriyet gazetesinde foto muhabiri olarak çalıştım. Bu çıkan fotoğrafta da fotoğraf çekmek maksadıyla orada bulunmaktaydım" dedi. AFP muhabiri Akgül ise şöyle konuştu: "İşim gereği orada bulunuyordum. 15 yıldır gazetecilik yapıyorum.”

EMEP Milletvekili İskender Bayhan, İBB Başkanı İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan eylemlerdeki sert polis müdahaleleri ve yargı uygulamalarını Meclis gündemine taşıdı. Bayhan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunları sordu:

• Adli kontrolle sevk edilen kişilerin tutuklamayla sevk edilmesinin sebebi saraydan gelen talimatın bir sonucu mudur?

• Üniversite öğrencilerini cezaevine sokmakla geleceğine sahip çıkan ülke gençlerine gözdağı mı vermeye çalışmaktasınız?

• İktidarınızın sonucu gençlerin getirmesinden mi korkmaktasınız?

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MUTLAKA YENİLECEKLER

Siyasi partiler tarafından yapılan açıklamalarda ise gözaltı ve tutuklama kararlarına tepki gösterildi. Tutuklanan ve gözaltına alınan yurttaşların serbest bırakılmasının istendiği açıklamaların bazıları şöyle:

SOL Parti:

“Halkın meşru ve haklı mücadelesi hapsedilemez İstanbul’da aralarında 4 parti üyemizin de bulunduğu onlarca kişi savcının adli kontrolle serbest bırakılması talebinin özel bir talimatla değiştirilmesinin ardından tutuklandı. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın. Bu çabalar nafiledir, Saray mutlaka yenilecek.”

EMEP:

“Eskişehir İl Başkanımız Ceren Kökoğlu ve Emek Gençliği üyesi 2 yoldaşımız gözaltına alındı. Gözaltılarla, baskılarla bizleri yıldıramazsınız. Tüm gözaltılar derhal serbest bırakılsın!”

Türkiye Komünist Hareketi:

“Aralarında 3 yoldaşımızın da bulunduğu gözaltına alınan onlarca kişi tutuklandı. Talimatla yargıyı bir siyasi operasyon aracı haline getiren gerici rejime karşı mücadelemizi yükseltecek, yoldaşlarımızı ve yurttaşlarımızı geri alacağız.”

Türkiye Komünist Partisi:

“İstanbul İl Başkanımız dahil 6 TKP’li tutuklandı. Halkı böyle korkutamazsınız. Derhal tüm gözaltındakileri ve tutukluları bırakın! İktidara ve yandaşlarına sesleniyoruz. Hepimize gözdağı vermeye çalıştığınız anlaşılıyor. Çaresiz olduğunuz da… Halkımız da Partimiz de boyun eğmeyecek. Mücadele büyüyecek.”

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‘ÖZGÜRLÜĞÜ SAVUNACAĞIZ’

Eylemleri takip eden 11 gazeteciye yönelik gözaltı ve tutuklamalara tepki gösteren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Yazarlar Derneği, ortak açıklama yaptı. Açıklamada konuşan TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş şu ifadeleri kullandı: "11 meslektaşımız gözaltına alınmış, bir meslektaşımıza ev hapsi verilmiş, üç meslektaşımız güvenlik güçleri tarafından darp edilmiştir. Demokrasiye, seçme, seçilme hakkına, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik bu kuşatmadan, gazetecilere, yazarlara, yayıncılara yönelik uygulanan hukuksuz gözaltı, ev hapsi ve tutuklamalardan, yurttaşın internete erişim hakkının engellenmesinden vazgeçilmelidir. İktidara Anayasa’ya ve Basın Kanunu’na uyması, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü ve halkın haber alma hakkını engellemekten vazgeçmesi için çağrı yapıyoruz."