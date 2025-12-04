Savcı Yavuz Engin'den soruşturma haberlerine suç duyurusu

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nin adlî emanetinden kilolarca altın ve gümüşün çalınmasının ardından Hâkim ve Savcılar Kurul'nun (HSK), adli emanetten sorumlu Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin hakkında soruşturma başlattığı iddia edilmişti.

Gazeteci Ceylan Sever'in haberine göre bu iddia doğru değil. Sever sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Adli emanet Adalet Bakanlığı’na bağlı. Oradaki memurun görevlendirmesini bile başsavcılık değil, Adalet Bakanlığı yapıyor. Bu durumda müfettiş adli emanetteki memurlara ve idari görevinden dolayı savcıya, sisteme vs bakacak. Ancak Bakanlık henüz böyle bir müfettiş görevlendirmesi yapmadı. Savcılar ve Hakimler mesleklerinden dolayı HSK müfettişleri tarafından incelenir. Bu durumla ilgili HSK kaynakları savcıya inceleme başlatmadığını söyledi. Tam tersi HSK müfettişlerinin 2 yılda bir rutin yaptıkları inceleme kapsamında zamanı geldiği için Büyükçekmece Adliyesi’ne gidecekleri öğrenildi. Ancak bununla ilgili de henüz müfettiş görevlendirilmedi. Yargı kaynakları ise iddiaların maksatlı olduğunu ileri sürüyor."

Daha sonra ise savcının suç duyurusunda bulunduğunu yazan Sever "Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli emanettinin soyulduğu ortaya çıktıktan sonra adli emanetten sorumlu Cumhuriyet savcısı hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldığı yönünde haberler yapılmıştı. O savcı, yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına yönelik gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan Basın Suçları Bürosu’na suç duyurusunda bulundu" dedi.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Adliyesi’nde adli emanette bulunan 25 kilo altın ve 55 kilo gümüş çalınmıştı. Soruşturma kapsamında, emanetten sorumlu vekil memur K.D. gözaltına alındı. Emanet büroda katip olarak çalışan işçi E.T. ise Londra’ya kaçtı.