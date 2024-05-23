Savcı, yazarımız Gözde Bedeloğlu için yine ceza istedi!

BirGün yazarı Gözde Bedeloğlu, "Dünden bugüne 'devleti koruyanlar'" başlıklı yazısı nedeniyle cezalandırılması istendi. Mahkeme, davayı 12 Kasım saat 10.40’a erteledi.

HABER MERKEZİ

BirGün yazarı Gözde Bedeloğlu, MHP Antep Milletvekili Sermet Atay'ın şikâyetiyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla yargılanıyor.

Bedeloğlu'nun gazetemizde 9 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan "Dünden bugüne 'devleti koruyanlar'" başlıklı yazısı nedeniyle açılan davanın üçüncü duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Savcı, önceki celse sunmuş olduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek Bedeloğlu’nun “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan cezalandırılmasını istedi.

BirGün’ün Avukatı Tolgay Güvercin ise esas hakkındaki mütalaaya karşı dosyaya sunmuş olduğu yazılı savunmasını tekrar ederek, suçun unsurlarının oluşmadığını söyledi ve Bedeloğlu’nun beraatını talep etti.

Mahkeme, Güvercin’in yazılı olarak sunduğu savunmasını incelemek üzere davayı 12 Kasım saat 10.40’a erteledi.