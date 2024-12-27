Savcıdan emniyete uyarı: AYM’nin kararına uyun

Haber Merkezi

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun uymadığı Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını hatırlatarak polislere “Bizden habersiz siber takip yapamazsınız” yazısı gönderdi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, AYM, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, sanal devriye yetkisini 2020 yılında iptal ederken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kararı göz ardı ederek sanal devriye yapılmasına izin verdi.

Başsavcı Çelik, 17 Aralık’ta cumhuriyet savcıları, il ve ilçe emniyet müdürlüklerine yazı yolladı. Çelik’in yazısında, eğer şüpheli hakkında savcılık tarafından herhangi bir soruşturma yoksa polisin sanal ortamda araştırma yapmaması gerektiği ifade edildi. Yazıda, soruşturma başlatılmasının ardından polise talimat verilmesi durumunda araştırma yapılabileceği, ancak savcının haberi olmadan sanal devriye ile elde edilmiş verilerin hukuk dışı olacağı belirtildi.