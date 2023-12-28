Savcıdan iş cinayetinde ölen emekçinin babasına: ‘Şikâyetini çek, derdiniz para’

Ankara’da ‘iş kazası’ sonucunda yaşamını yitiren Ertan Çetinkaya’nın dosyası kapatıldı. Baba Çetinkaya’yı şikâyetinden vazgeçirmeye çalışıp “Derdin para” dediği iddia edilen savcı hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

Uğur ŞAHİN

Ankara’da henüz 26 yaşındayken ‘iş kazası’ sonucunda yaşamını yitiren Ertan Çetinkaya’nın ölümünde ihmali bulunanların cezalandırılmasına ilişkin dosyada iki kez ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı çıktı. Çetinkaya Ailesi’nin son karara yaptığı itirazı görüşen Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, 17 Ekim’de verdiği kararda, itirazın reddine kesin olarak hükmetti. Böylece dosya kapatılmış oldu. Ancak Çetinkaya ailesi, adaletin sağlanmasını talep ediyor.

İş cinayetine ilişkin dosyayı iki kez kapatan ve baba Ramazan Çetinkaya’ya “İftira atma, senin derdin para” dediği öne sürülen savcı A.İ.T. hakkındaki Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi. Aile, bu soruşturmanın tamamlanmasını bekliyor.

HİÇBİR ÖNLEM ALINMADI

Baba Ramazan Çetinkaya’nın HSK’ye de gönderilen ifadesinde, olay günü yaşananlar şöyle aktarılıyor: “20 Ekim 2022’de oğlum Ertan Çetinkaya, çalıştığı işyerinde iş kazası geçirmiş ve 23 Kasım 2022’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı için, oğlum bastığı yerin kırılması üzerine düşerek hayatını kaybetmiştir. Olay nedeniyle ihmali olan firma sahiplerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma açılmıştır.”

‘SENİ SANIK YAPARIM’

Baba Çetinkaya, savcı A.İ.T.’den şikâyetçi olduğunu da şu sözlerle aktarıyor: “Şüpheli savcının bulunduğu savcılığa dosyanın durumunu öğrenmek için gittiğimde, şüpheli savcı yüzüme karşı, ‘Adamlara karşı suç atma, yalancı herif, derdin para başka bir derdin yok. Sakın avukat tutma, oğlan yüzde yüz suçlu, buradan bir şey çıkmaz, şikâyetini çek, yoksa seni sanık yaparım’ dedi. Ben de ‘Şikâyetimi çekmiyorum, kimseden de korkmuyorum' dedim. 31 Mart 2023 tarihinde şüpheli savcı beni telefondan 14.54 saatinde cebimden aradı. ‘Senin oğlanın evrakları geldi. Oğlan yüzde yüz suçluymuş’ dedi. Ben de ‘Avukatımla konuşayım’ dedim. ‘Senin tek derdin para, başka bir derdin yok. Sana şikâyetini çek dedim, dinlemedin. Şimdi çek cezanı’ dedi. İzah ettiğim üzere tarafımı görevini kötüye kullanarak tehdit eden, zorla şikâyetten vazgeçirmeye çalışan, tarafıma hakaret ve tehdit eden savcı A.İ.T.’den şikâyetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum.”

FEZLEKE HAZIRLANDI

Ailenin avukatı Ece Çam, BirGün’e yaptığı açıklamada, HSK’nin savcı A.İ.T. hakkındaki soruşturmasını sürdürdüğünü kaydetti. Av. Çam, "Savcı hakkında HSK soruşturmayı açtı, tanıkları ve tarafları dinledi. Fezleke de hazırladı. Savcıyla ilgili hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Müvekkilimi arayıp baskı kuran, şikâyetten vazgeçirmeye çalışan savcının takipçisiyiz.”

Öte yandan Av. Çam, Çetinkaya’nın ölümünün ‘iş kazası olmadığını’ öne süren Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kararının da yargı kararıyla değiştirildiğini bildirdi. Av. Çam, “SGK de ilk olarak ‘iş kazası değildir’ demişti. Mahkeme kararıyla 'iş kazası’ olduğu belirlendi. SGK’nin bu kararında sorumluluğu bulunanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

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NE OLMUŞTU?

‘Kaza’ Ankara’nın Ostim Mahallesi’ndeki Filmaksan isimli işyerinin çatı tadilatının yapıldığı sırada meydana gelmişti. Ertan Çetinkaya, geçen yıl 20 Ekim tarihinde Ekrem Akkaş'a ait Filmaksan adlı firmanın çatısını onaran dört çalışandan biriydi. Genç işçiyle birlikte babası Ramazan Çetinkaya ve amcası Kamil Çetinkaya da buradaydı. İddiaya göre Çetinkaya Ailesi, firma sahibinden ‘ağ gerilmesi’ gibi önlemlerin sağlanmasını talep etmişti. Ancak işverenden, ‘vakit kaybetmeden, derhal işe başlamaları’ yönünde talimat almışlardı. Sonrasında da hiçbir önlem alınmadan işe başlanmış ve iş başladıktan çok kısa bir süre sonra Ertan Çetinkaya’nın bastığı sac kırılmıştı. Beton zemine düşen genç işçi, bir süre hastanede yaşam mücadelesi vermiş, 23 Kasım’da yaşamını yitirmişti. Firma sahibi sözkonusu olayı ‘iş kazası’ olarak rapor etmemişti.