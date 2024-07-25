Savcıdan Menzil’in vekiline ‘sürpriz’ yanıt: Haber kamuoyunu ilgilendiriyor

Menzil Cemaati’nin önemli isimlerinden biri olan Muhammed Raşid Seydaoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Halis Zafer Koç ile görüşmesini ortaya çıkaran BirGün muhabiri İsmail Arı’dan şikâyetçi oldu. Savcı, “Haber kamuoyunu ilgilendiriyor” dedi.

Menzil Cemaati’nin bürokrasi vekili (sorumlusu) olduğu iddia edilen Muhammed Raşid Seydaoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç ile görüşmesini ortaya çıkaran BirGün muhabiri İsmail Arı ile birgun.net’in önceki Yazı İşleri Müdürü Dilan Esen hakkında suç duyurusunda bulundu.

İTİBARI ZEDELENMİŞ

Seydaoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda Arı ile Esen’in “Hakaret, iftira, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlarını işlediğin iddia etti. Ayrıca, “Aile hayatı ve iş hayatının sarsıldığını, itibarının zedelendiğini” de öne sürdü.

Savcı ise 12 Temmuz tarihinde “Haberin gündemde bulunan güncel bir olaya ilişkin olduğunu ve kamuoyunu ilgilendirdiğini” belirterek “Haber konusu kişi veya kurumlar hakkında olumsuz görüş veya değerlendirmelerde bulunulmasının tek başına herhangi bir suçun oluşması için yeterli olmayacağını” ifade etti.

Savcı açıkladığı nedenler ile “Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” dair karar verip dosyayı kapattı, dava açtırmadı.

HABER GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Seydaoğlu’nun şikâyetçi olduğu haber 23 Şubat tarihinde “Menzil’in vekili korgeneralle!” başlığıyla yayımlanmış ve uzun süre gündem olmuştu.

Haberde şu ifadeler yer alıyordu:

“Muhammed Raşid Seydaoğlu, cemaatin Başkent Ankara’daki en önemli isimlerinin başında geliyor. Seydaoğlu aslında bir kamu görevlisi, kadrosu da resmi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nda… Bir caminin imamı olarak kayıtlarda yer alıyor. Ancak Seydaoğlu sıradan bir imam değil. Menzil Cemaati’ni yöneten Elhüseyni ailesinin bir mensubu Seydaoğlu, Menzil’i “eş şeyhlik” denilen bir sistem ile yöneten Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek Elhüseyni isimli üç kardeşin yeğeni… Kendisi de Menzil şeyhlerinin dayısı olduğunu ifade ediyor.

Menzil Cemaati’nin bürokrasi vekili (sorumlusu) olduğu iddia edilen Seydaoğlu’nun bir süre önce Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç ile görüştüğü ortaya çıktı. Korgeneral Koç’un, makamında jandarma, emniyet ve TSK’de hızla örgütlendiği bilinen Menzil’in önemli ismi Seydaoğlu ile neden görüştüğü ve konuştuğu ise bilinmiyor.

İddialara göre, Seydaoğlu aslında Adıyaman merkezli Menzil’in Ankara’daki eli konumunda. Üst düzey atamalar dahil olmak üzere kamudaki birçok görevlendirme Seydaoğlu aracılığıyla hallediliyor…”