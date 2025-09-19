Savcıdan sanığa homofobik söylem: Sen gay misin

Mersin Adliyesi’nde görev yapan bir savcının duruşma sırasında sanığa ve avukatına küfür ettiği ve el hareketiyle hakaret ettiği iddia edildi. Olay, Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davada yaşandı.

İddialara göre savcı, sanığa yönelik olarak “Sen gay misin, baktırmak lazım” gibi hakaret ve homofobik ifadeler kullandı. Sanık avukatı tepki gösterince, savcı avukata da el hareketiyle hakaret ederek dil çıkardı ve “İşte böyle gelir gidersiniz duruşmaya” dedi.

HSK'YE ŞİKAYET EDİLDİ

Avukatlar, tüm bu iddiaları tutanağa ekleyerek Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyette bulundu.

Olayı duyuran Avukat Hakları Grubu, yaptığı açıklamada, savcının davranışının hem avukata hem de savcılık makamına hakaret niteliğinde olduğunu belirtti ve HSK’dan gereğinin yapılmasını talep etti.

Açıklamada “Şimdi HSK’ye soruyoruz; Bu savcı hakkında harekete geçmeniz için başka ne yapması gerekiyor?” denildi.