Savcılar Erdoğan için yarışa girdi

‘Erdoğan’a hakaret’ suçundan hızlarını alamayan savcılar İstanbul’da bir yurttaşa iki ayrı dava açtı. İki iddianamede de aynı ifadelerin yer aldığı anlaşılırken, 2 defa ayrı ayrı hakim karşısına çıkacak yurttaş “şaka gibi” tepkisini gösterdi.

İsmail ARI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan yurttaşların sayısı her geçen gün artıyor. İstanbul’da da hızını alamayan savcılar, bir yurttaş için iki ayrı dava açtı. İki iddianamede de aynı ifadelerin yer aldığı anlaşıldı. Yani yurttaş, aynı sosyal medya paylaşımları için iki defa yargılanacak.

E.K. isimli yurttaşın sosyal medya hesabından “Günü geldiğinde seni de yollayacağız hiç merak etme… Erdoğan Kürtler diyemiyor ama PKK diyor, buna oy veren Kürtlerin… Bir gün herkes Sisi’ye diz çökecek…” şeklinde paylaşımları “ihbar” edildi.

Ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında görevli B.D. ve B.E. isimli iki ayrı savcı iki ayrı iddianame hazırladı. İki iddianamede E.K. isimli yurttaşın aynı paylaşımlarının yer aldığı görüldü.

E.K. ifadesinde, paylaşımlarının eleştiri mahiyetini taşıdığını da vurgulasa da iki savcı da “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan dava açtırdı. E.K. isimli yurttaş, Cumhuriyet Savcısı B.E.’nin hazırladığı iddianame ile 11 Temmuz’da, Cumhuriyet Savcısı B.D.’nin hazırladığı iddianame ile de 16 Ekim tarihinde yargılanmaya başlayacak.

BirGün’e konuşan E.K. şaşkın olduğunu ve kullandığı ifadelerin hakaret içerikli olmadığını vurgulayarak, “Bana Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı ama küfür veya ağır hakaret içerilik ifadeler kullanmadım. Kullandığım ifadeler eleştiri amaçlıydı ancak iki ayrı savcı aynı dosyadan iki ayrı dava açtırdı. Şaka gibi…” dedi.

31 YILLIK TUTUKLU 'ERDOĞAN'A HAKARET'TEN CEZAEVİNDE KALDI

İzmir Buca Kırıklar’da yer alan 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan 31 yıllık mahkum Gökhan Gündüz, infazını tamamlamasına rağmen ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla cezaevinde tutulmaya devam ediliyor. Söz konusu davaya gerekçe olarak ise, Gündüz’ün Adana F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan bir arkadaşına gönderdiği mektupta tasarladığı ve çizim önerisinde bulunduğu karikatür gösterildi. Evensel'in haberine göre, söz konusu mektupta arkadaşına, “Şimdi aklıma şöyle bir karikatür önerisi geldi. Tayyip Türkiye’yi yutmuş. Yutmuş ama boğazına takılmış. Boğazı Türkiye haritası gibi olmuş. Ağzı da açık tabii. O açık ağızdan da dışarı doğru bir kol uzanmış afiş tutuyor. Afişte de bir şeyler yazar... Mesela direne direne kazanacağız” şeklinde önerisini belirten Gündüz, küçük bir kısıma da taslak çizim denemiş, ancak arkadaşına “siz çok daha renkli bir kurguyla başka bir şey çizebilirsiniz” diyor.