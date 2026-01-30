Savcılığa başvurdu: Ümit Karan itirafçı olacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Müzisyen, oyuncu, iş insanı ve kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi. Birçok ünlü isim ise soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Soruşturma çerçevesinde 16 Ocak'ta "uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme" suçundan eski futbolcu Ümit Karan, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İFADE VERECEK

Karan'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olmak için ifade verme talebiyle savcılığa başvurduğu ortaya çıktı.

Henüz ifadesi alınmadığı öğrenilen Karan'ın ilerleyen günlerde savcılığa etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade vermesi bekleniyor.

Adli Tıp Kurumu'na göre Karan'ın uyuşturucu testi, hem kanda hem idrarda yapılan incelemelerde pozitif çıktı.