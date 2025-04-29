Savcılığa giderken de İSKİ yöneticilerini tehdit etmiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonun ikinci dalgasında gözaltına alınanların savcılık işlemleri devam ediyor.

Kanal İstanbul güzergahındaki TOKİ inşaatına, Su Havzalarını Koruma Yönetmeliği’ne uymadığı için yıkım tebligatı gönderen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Çevre Koruma Daire Başkanı Adem Şanlısoy’un savcılık ifadesi tamamlandı.

Tanpa Madencilik’in yetkilisi Muhittin Erusta ile İdris Özcelep’in ifadelerine dayandırılarak gözaltına alınan Şanlısoy, savcılık ifadesinde şunları söyledi:

“Olay süresince birçok defa İdris Özcelep genel müdürlüğümüze kadar gelmiş ve kendisini Ekrem İmamoğlu'nun yeğeni olarak tanıtmış ayrıca taşkınlık çıkarmıştır. Bununla ilgili olarak bildiğim kadarıyla kurum genel müdürümüz Şafak Başa tehdit aldığımı belirterek koruma talep etmiş ve İdris Özcelep hakkında uzaklaştırma kararı çıkarmıştır… Şöyle ki Ekrem İmamoğlu gözaltına alındıktan birkaç gün sonra İdris Özcelep genel müdürlüğümüze gelmiş ve güvenliklere benimle görüşmek istediğini belirtmiş. Şahısla görüşmemem üzerine ‘Ben şimdi savcılığa gidiyorum, konjonktür değişti, canınızı acıtacağım;’ demiş ve oradan ayrılmıştır. Ben bu zamana kadar meslek hayatımda kimseden rüşvet almadım veya başkasına yönlendirmedim.”

"İSKİ’YE 1998’DE MEMUR OLARAK GİRDİM"

Adem Şanlısoy, Emniyet ifadesinde ise İSKİ’ye Recep Tayyip Erdoğan’ın da İBB Başkanı olduğu 1998 yılında memur olarak girdiğini vurgulayarak, “2019’dan beri Çevre Koruma Daire Başkanı olarak görev yapmaktayım. İşimiz İstanbul’un suyunun kirlenmesini önlemek için kontrol ve denetim yapmaktır. Ekrem İmamoğlu’nun bizlere her zaman talimatı adaletten, eşitlikten ve hukuktan ayrılmama, mevzuatın dışında çıkmama şeklindedir. Biz de bu talimat doğrultusunda hareket ettik” demişti.

‘SUÇUMUZ TOKİ’YE KARŞI İŞLEM YAPMAK’ DEMİŞTİ

Şanlısoy ifadesinde Kanal İstanbul’a dair de şunları söylemişti:

“Bizim bu soruşturmayla ilişkilendirilmemizin en önemli nedenlerinden birisinin Sazlıdere içme suyu havzasında TOKİ tarafından yapılmakta olan ve ruhsatsız olan 24 bin konut inşaatı için Havza Mevzuatı gereği tutanak tutarak işlem yapmış olmamdır. Havza Mevzuatı doğrultusunda kanunsuz yapılan her işlem için bizim işlem tesis etmemiz gerekmektedir. Vatandaşların yasa ve mevzuata duydukları saygı kadar TOKİ ve diğer kurumlarında en az o kadar saygı duymaları ve bu kanunlara uymaları gerekir. TOKİ, Cumhurbaşkanı kararı ile Sazlıdere Barajı’nın su maksat oranlarının değiştirildiğini bu nedenle bu alanların İSKİ’nin yetki ve sorumluluğunun dışına çıktığını iddia etmektedir. Ancak 2022 yılında alındığı iddia edilen Cumhurbaşkanlığı kararı yaklaşık 2 yıldır İSKİ ye gönderilmemiştir. Hiçbir şekilde yasalara Havza Mevzuatı’na aykırı bir işlem yapmadım herhangi bir suç işlemedim. Bu şekilde bilinmesini arz ederim. Sonuç olarak bizler teknik elemanlarız yaptığımız işlerin siyasete endeksli yapılması beklenemez.”