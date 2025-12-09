Savcılığın itirazı reddedildi: Gazeteci Furkan Karabay’ın tahliye kararı kesinleşti

Gazeteci Furkan Karabay hakkında verilen tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi.

Karabay hakkında verilen tahliye kararının ardından savcılığın yaptığı itirazı İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi.

İtiraz reddedildi. Karabay’ın farklı suçlamalardan aldığı toplam 4 yıl 3 ay hapis cezalarına rağmen tutukluluk süresi dikkate alınarak verilen tahliye kararı kesinleşti.

NE OLMUŞTU?

"Cumhurbaşkanı’na hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla 201 gündür tutuklu kalan Karabay, 2 Aralık Salı günü ilk kez hakim karşısına çıkmış ve hakkında tahliye kararı verilmişti.

Tahliye kararının ardından savcılık itiraz etmişti. Karabay hakkında söz konusu suçlamalar nedeniyle yaklaşık 6 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Can Tuncay, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Şahin ile Hakim Hatice Kozan 'mağdur' olarak yer almıştı.