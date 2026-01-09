Savcılık, ABB konser davasında tutuklu sanıklar hakkındaki tahliye kararına itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) konser harcamalarına ilişkin yürütülen davada tutuklu sanıkların tahliye edilmesine itiraz etti.

ABB'nin 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği "konser" harcamalarında "usulsüzlük" yapıldığı iddialarına ilişkin 5'i tutuklu 14 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Haluk Erdemir, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren’in tahliyesine karar vermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliyelere itiraz etti. Başsavcılık, "kovuşturma aşamasında tanıkların henüz dinlenilmediğini belirtti ve yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verilmesine rağmen soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunda kamu zararının tespit edildiğini" öne sürdü.

Başsavcılık, eksiklikler tamamlanmadan verilen tahliye kararlarının kaldırılmasını ve sanıklar hakkında yakalama kararının çıkarılmasını istedi.

İDDİANAMEDEDE NE YER ALIYORDU?

İddianamede sanıklardan eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya, Universe Prodüksiyon Şirketi sahibi Sıla Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon ortağı Kaan Alp ile ABB çalışanı Celal Akbaş hakkında, 'Zincirleme şekilde nitelikli zimmet’ suçundan 31 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Gurudan Turizm Organizasyon şirketi sahibi Arda Akman, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili Alp Aykut Çıngır, ABB çalışanı Kurtuluş Bakır, Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi sahibi Eren Demir, Yalınayak Gıda Organizasyon şirketi ortağı Levent Erdoğan ve Craft Sanat Organizasyon Şirketi sahibi Üstün Alpay hakkında ise 'Nitelikli zimmet' suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.