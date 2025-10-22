Savcılık: AKP’li Kaya’ya eksik ceza verildi

İsmail ARI

6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Yunus Kaya Apartmanı'nın yıkılması sonucu, 3 aylık bebeğin de arasında bulunduğu 67 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı.

Mahkeme, yıkımdan sorumlu tutulan dönemin Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi ve müteahhit Yunus Kaya'yı bilinçli taksirden 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak “sanığın yargılama sürecindeki iyi hali ve davranışları ile cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri” dikkate alınarak takdiri indirim uygulandı ve ceza 13 yıl 9 aya indirildi.

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Depremzedeler ödül gibi cezaya isyan ederken savcılık da karara itiraz etti. Savcılığın istinaf başvurusunda şunlar sıralandı:

-Sanık Yunus Kaya hakkında en az 21 Yıl hapis cezasına karar verilmesi gerekirken eksik ceza verildi.

-Yunus Kaya’nın cezasında indirim yapılmış ise de Kaya’nın sanık olduğu birden fazla deprem dosyasının bulunması, sanığın duruşmaya yansıyan tutum ve davranışlarında pişmanlığını gösteren bir davranışının bulunmaması, alacağı muhtemel cezalardan kurtulmak için Yunus Kaya'nın daha önce kaçmaya çalışmış olması ve yakalama kararına istinaden yakalanabilmiş olması da birlikte değerlendirildiğinde eksik ceza verildiği değerlendirildi.”

CHP’Lİ KALKAN: SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise yaptığı değerlendirmede, “Geçtiğimiz günlerde Yunus Kaya Apartmanı ile ilgili verilen kararın yetersiz olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştım. Söz konusu kararla ilgili güzel bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Savcısı verilen cezaların eksik olduğunu belirterek kararı istinafa taşıdı. Bu istinaf kararını çok yerinde buluyoruz. Yakınlarını kaybedenler olarak bizler de kararı istinafa taşıyacağız. Daha önce de söylediğimiz gibi adalete olan inancımızı kaybetmek istemiyoruz. 67 Kişinin hayatını kaybettiği birçok kişinin yaralandığı bir apartmanda sorumluların gereken cezayı almasını istiyoruz. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depremlerinde, Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li Meclis Üyesi ve müteahhidi Yunus Kaya'nın yaptığı Yaşam Konutları, Yunus Kaya Apartmanı ve CCK Apartmanı yıkıldı, yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'na giderek incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında Erdoğan'ın önünü kesen Ünal Yıldırım adlı yurttaş, "Sayın Cumhurbaşkanım, burada CCK Konutları diye bir müteahhit iş yaptı. Yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. En büyük zararı ilçemize CCK'den Yunus Kaya verdi. Bu kişi henüz yakalanamadı" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da vatandaşa, "Savcılık gerekeni yapıyor" diye yanıt verdi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Kaya, 23 Şubat 2023'te yurtdışına kaçmaya çalışırken Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında, Yunus Kaya'nın Mersin'in Erdemli ilçesinde akrabası Murat Kaya'nın yanında saklandığı, halen Kırıkkale Vali Yardımcısı olan eski Nurdağı Kaymakamı Seyfullah Ordueri tarafından Mersin'in Erdemli ilçesine getirildiği tespit edildi.