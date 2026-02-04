Savcılık casusluk iddianamesinde çeviri için yapay zeka kullanmış
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün hakkında başlatılan 'siyasal casusluk' soruşturmasının iddianamesinde çeviri için yapay zekaya başvurulduğu anlaşıldı.
10,5 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu’nun kampanya direktörü ve danışmanı Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün hakkında başlatılan 'siyasal casusluk' soruşturmasının iddianamesinde yapay zeka kullanıldığı anlaşıldı.
İddianamede yer alan "Tespit 11" adlı ara başlığın altında yer alan kısımda yapay zekanın "Elbette işte görseldeki notlarınızın istediğiniz formatta çevirisi" şeklinde yanıtlayıp çeviriyi yaptığı görülüyor.