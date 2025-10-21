Savcılık ceza istemişti: BirGün’e Akın Gürlek davasında karar duruşması yarın

BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç ve birgun.net'in eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in adının geçtiği bir haber nedeniyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması yarın görüşecek.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın saat 11.20'de görülecek duruşmada, mahkeme heyetinin karar vermesi bekleniyor.

22 Eylül tarihindeki ikinci duruşmada savcılık, mütaalasını açıklamıştı. Akın Gürlek ve avukatının davaya katılma talebinin kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı 22 Ekim Çarşamba gününe ertelemişti.

HAPİS CEZASI TALEP EDİLİYOR

Aydın, Koç ve Gökdemir'in ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ ve ‘terör örgütlerine hedef gösterme’ suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Ayrıca üç ismin ‘siyasi yasak’ olarak bilinen TCK 53. Maddesi uyarınca belirli haklardan yoksun bırakılmaları da isteniyor.

NE OLMUŞTU?birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretinin haberini haberleştirdikleri gerekçesiyle 8 Şubat 2025’te gözaltına alınmıştı. Üç isim, ertesi gün adliyeye sevk edilirken Berkant Gültekin savcılıktan, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir ise sevk edildikleri sulh ceza hakimliğinin verdiği yurt dışı yasağı ve imza şeklinde verdiği adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.



8 Şubat 2025’te Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir ile birlikte gözaltına alınan birgun.net Yayın Koordinatörü Berkant Gültekin hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti.