Savcılık duyurdu: 20 IŞİD şüphelisine gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı IŞİD'le bağlantılı olduğu iddiasıyla yapılan iki operasyonda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği 20 kişinin gözaltına aldındığını açıkladı.

Savcılıktan yapılan ilk açıklamada gözaltına alınan kişilerin IŞİD kapsamında işlem görmüş kişilerle "para transferi gerçekleştirdiği" iddia edildi.

WHATSAPP ÜZERİNDEN PARA TRANSFERİ

Savcılık'tan yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın “illegal para transferi” konulu yazısı ve iltisaklı kurumdan alınan bilgi iletimlerinde çatışma bölgeleriyle illegal olarak para transferi gerçekleştiren İKRA isimli bir WhatsApp grubunun bulunduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu WhatsApp grubunda yer alan şahıslara yönelik MASAK Başkanlığından alınan veriler üzerinde yapılan inceleme sonucunda DEAŞ Silahlı Terör Örgütü kapsamında işlem görmüş şahıslarla çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği ve şüpheli para transferlerine karıştığı tespit edilen toplam altı şüpheli belirlenmiştir.

Bu şüphelilere yönelik olarak ilimizde bulunan toplam altı adrese 18 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen eşzamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sonucunda şüphelilerin tamamı gözaltına alınmış; yapılan aramalar neticesinde çok sayıda örgütsel dokümana el konulmuştur."

5 KİŞİ ARANIYOR

İkinci açıklamada ise IŞİD mensupları ile aralarında "para transfer ilişkisi bulunan ve fon sağladıkları tespit edilen" 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve 14 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar denildi:

"Terör örgütünün içerisinde “ana toplayıcı” olarak tabir edilen örgüt mensupları ile aralarında para transfer ilişkisi bulunan ve terörizmin finansmanı kapsamında örgüte fon sağladıkları tespit edilen 15’i Türk vatandaşı, 4’ü Kamerun ülkesi vatandaşı olmak üzere toplamda 19 şüpheliye yönelik bugün itibariyle İstanbul merkezli eşzamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi icra edilmiş olup yapılan operasyon sonucunda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 5 firari şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam etmektedir."