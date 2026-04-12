Savcılık Hande Erçel'in test sonucu için yeniden inceleme istedi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra yapılan testlerde vücudunda morfin gibi bazı metabolitlere rastlanan Hande Erçel'in test sonuçları için savcılık Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden değerlendirme yapılmasını istedi.

Ceylan Sever'in haberine göre Hande Erçel’in uyuşturucu test sonuçları hakkında savcılık, sonuçlarda çıkan morfin gibi bazı metabolitlerin ilaç etken maddesi olup olmadığı hususunda inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu olan 5. İhtisas Kurulu’na yazı yazdı.

NE OLMUŞTU?

Hande Erçel hakkında ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 Mart'ta gözaltı kararı verilmiş, o tarihte yurtdışında olan Erçel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Erçel, 27 Mart'ta Türkiye'ye döndüğünde gözaltına alınmıştı.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda ifadesinin alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ve test verdikten sonra serbest bırakılan Hande Erçel'in idrar örneğinde "morfin, kodein ve metaboliti kodein glukuronid", ayrıca ilaç etken maddelerinden "parasetamol" bulunduğu, kan ve saç örneklerinde ise uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunmadığı belirlenmişti.