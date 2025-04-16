Savcılık, ifadeler için talimat verdi
Haber Merkezi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin, ‘‘kurultayda para karşılığı oy kullandırıldığı’’ iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube’ye talimat göndererek CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB merkezli operasyonda tutuklanan İPA Başkanı Buğra Gökçe, CHP PM Üyesi Ali Haydar Fırat, eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, akademisyen Can Kakışım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Parti avukatı Çağlar Çağlayan’ın da aralarında bulunduğu 86 kişi hakkında tanık beyanları, MASAK raporu, SGK kayıtları ve tapu kayıtları dikkate alınarak savunmalarının alınmasına başlanmasını istedi. Başsavcılık kaynakları, ifadelerin yakın zamanda alınmaya başlanacağını bildirdi.