Savcılık itiraz etti: Bolu Belediyesi operasyonunda adli kontrol verilen 3 kişi tutuklandı

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada dün gece çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 kişi, savcının itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Geçtiğimiz ay yürütülen ’icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Önceki gün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte jandarma ekipleri belediye binasındaki tüm bilgisayarları ve dijital materyalleri inceleme altına alırken, CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız gözaltına alınmıştı.

Soruşturmaya ilişkin daha önce de Naim Ayhan ve Ali Sarıyıldız gözaltına alınmış ve ifadeleri sonrası serbest bırakılmıştı. Jandarma ekipleri, belediye binasında yaklaşık 5 saat süren aramalar sonucu el konulan evrak ve bilgisayarları Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na götürmüştü.

İl Jandarma Komutanlığı’nda gözaltı işlemleri tamamlanan CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız, dün öğle saatlerinde Bolu Adliyesi’ne sevk edilmişti. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SAVCININ İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDILAR

Savcının karara itirazı üzerine 3 kişi, bugün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 isim, Bolu Adliyesi’ne götürüldü. CHP’li meclis üyesi Cihan Tutal, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan ve BOLSEV Vakfı Üyesi Ali Sarıyıldız, öurada çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında 4 Nisan günü, Belediye Meclisi üyesiCihan Tutal'ın yanı sıra daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız yeniden gözaltına alınmış, jandarma tarafından belediye binasında ve zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında da arama yapılmıştı.