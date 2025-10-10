Savcılık, Mansur Yavaş’a soruşturma için izin istedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'konser' soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Savcılık, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'na soruşturma açmak için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi.

YAVAŞ YAZILI AÇIKLAMA YAPACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, konser soruşturması ve hakkında talep edilen soruşturma izni ile ilgili 11 Ekim sabah saatlerinde yazılı bir açıklama yapacağı öğrenildi.