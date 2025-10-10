Savcılık, Mansur Yavaş’a soruşturma için izin istedi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'konser' soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
Savcılık, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'na soruşturma açmak için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi.
YAVAŞ YAZILI AÇIKLAMA YAPACAK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, konser soruşturması ve hakkında talep edilen soruşturma izni ile ilgili 11 Ekim sabah saatlerinde yazılı bir açıklama yapacağı öğrenildi.