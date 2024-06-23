Savcılık ön raporu: Diyarbakır-Mardin yangını elektrik kaynaklı

Diyarbakır Başsavcılığı'nın ön raporunda, DEDAŞ'ın 'anız yakımı neden oldu' iddiasında bulunduğu yangının elektrik kaynaklı olduğu tespiti yer aldı.

Diyarbakır ve Mardin arasında 15 bin dönüm arazide çıkan yangında ölenlerin sayısı 15’e yükselirken yangının çıkış nedenine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Görgü tanığı köylüler, yangının elektrik telleri nedeniyle çıktığını söyledi. Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ise yangının ilk tanıklarından olan ve "elektrik tellerinden çıktı" diyen İbrahim Eren hakkında suç duyurusunda bulundu.

Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, yangın bölgesinde anız olmadığını ve hatların geçtiği güzergahlarda yangına karşı bir önlem alınmadığını açıkladı.

BAŞSAVCILIKTAN ÖN RAPOR

Yangına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada çıkan ön raporda, yangının elektrik kaynaklı olduğu tespiti yer aldı.

Köylülerin ve görgü tanıklarının ifadesi ile elde edilen deliller kapsamında savcılık tarafından yangın felaketiyle ilgili ön rapor hazırlandı. Raporda, yangının elektrikli kaynaklı olduğu tespitine yer verildi. Genişletildiği duyurulan soruşturma kapsamında, detaylı raporun ilgili kurumlar da dinlendikten sonra önümüzdeki günlerde hazırlanacağı belirtildi.