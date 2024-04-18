Savcılık, solcuları ‘şeytan’ ilan eden gerici kitabın dağıtılmasını soruşturmayacak

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, 'sağcılar Allah topluluğu, solcular da şeytan topluluğu' ifadelerinin yer aldığı Sezai Karakoç’un kitabının okullara dağıtılmasıyla ilgili AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen hakkında yapılan suç duyuruları için “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şair ve yazar Sezai Karakoç’un anısına düzenlediği “Uluslararası Sezai Karakoç Günleri” kapsamında okulların bilgilendirilmesi amacıyla Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazı göndermişti. Etkinlik kapsamında 6-10 Kasım günleri arasında 38 okulda Sezai Karakoç’a ait “Diriliş Neslinin Amentüsü” adlı yaklaşık 10 bin kitap, ücretsiz olarak öğrencilere dağıtılmıştı.

Söz konusu kitapta ise “Gerçek sağ, Kur’an’da tanımlanmıştır. Kur’an’da, sağcılar Allah topluluğu, solcular da şeytan topluluğu olarak, sağcıların topluluğu uğurlu topluluk, solcu topluluk da uğursuz topluluk olarak vasıflandırılmıştır” ifadeleri yer almıştı.

Halkçı Hukukçular ve Eğitim-İş Sendikası, AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve diğer görevliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

"SORUŞTURMA YAPILMASINA YER YOK"

ANKA Haber Ajansı’nın edindiği bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, dilekçede yer alan isimler hakkında “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"İhbar edenlerin yapmış oldukları başvurularda özetle, uluslararası Sezai Karakoç günleri kapsamında Kocaeli ilinde okullara Diriliş Neslinin Amentüsü adlı kitabın ücretsiz olarak dağıtıldığı, bu kitabın olumsuz ve düşmanlık içeren bir kitap olduğundan bahisle ihbar bulunulduğu, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazılan müzekkereyle gerekli bilgi ve belgelerin temin edildiği, tüm ihbar evrakı incelendiğinde 5271 sayılı CMK’nın 158/6 maddesinde yer alan ‘İhbar ve şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar veya şikayetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilir’ şeklindeki düzenleme nazara alınarak, ihbar eden ve ihbar eden vekilinin ihbarlarına konu olayda fiilin suç oluşturmadığı anlaşıldığından yukarıda açıklanan gerekçeler ile kamu adına soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.