Savcılıklarda 791 bin uyuşturucu dosyası

Toplumda infial yaratan katliamların ardından gözler, bir kez daha Türkiye'deki uyuşturucu batağına çevrildi. Cumhuriyet başsavcılıklarında dosyaların türlerine göre dağılımı da Türkiye’deki uyuşturucu sorununun ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

Cumhuriyet başsavcılıklarında, uyuşturucu madde kullanmak ya da ticaretini yapmak suçlamalarını düzenleyen, “Kamunun sağlığına karşı suçlar” kapsamında 2023 yılında yüz binlerce yeni dosya açıldığı öğrenildi. Dosya sayısında yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkati çekti.

Türkiye’de 2023 yılında, “Kamunun sağlığına karşı suçlar” kapsamında Cumhuriyet başsavcılıklarında 801 bin 553 dosya açıldı. Toplam 801 bin 553 dosyadaki şüpheli sayısı ise 783 bin 539 oldu.

Cumhuriyet başsavcılıklarındaki dosyalardan 673 bin 730’unu, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” gerekçesiyle açılan dosyalar oluşturdu. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçlamasını içeren dosya sayısının ise 117 bin 959 olduğu bildirildi.

BATAĞIN GÖRÜNEN YÜZÜ

Soruşturma dosyalarında yıllara göre yaşanan değişim ise Türkiye'deki uyuşturucu batağının görünen yüzü olarak nitelendirildi. Buna göre, 2021-2023 döneminde, “Kamunun sağlığına karşı suçlar” gerekçesiyle Cumhuriyet başsavcılıklarında açılan dosya sayıları, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2021: 243 bin 244

• 2022: 765 bin 921

• 2023: 801 bin 553

2023’TE 1,9 TON YAKALAMA

Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye’de yakalanabilen uyuşturucu maddelerin miktarına yönelik verileri de çarpıcı tabloyu ortaya koyuyor. 2023 yılında uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen 727 adet yakalama ile 11 bin 976 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtiliyor.

MÜCADELEDE ZAFİYET

İktidarın bağımlılıkla mücadelede gösterdiği zafiyet, bağımlılık tedavi merkezlerinin sayısı ile gözler önüne seriliyor. Bağımlılığıyla ilgili ayakta tedavi için başvuran kişi sayısının 114 binden 170 bine fırlarken 2021-2023 döneminde tedavi merkezlerinin sayısında sadece bir artış oldu.