Savcılıktan düzeltme: Tutuklanan kişinin kullanıcı ismi yanlış yazılmış

Lisans iptali nedeniyle artık faaliyet göstermeyen "tuttur.com" isimli şans oyunları sitesine kayıtlı kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiğini iddia eden şüpheli, bilgisayarlarda herhangi bir değişiklik yapılmadığının anlaşılması üzerine "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yürütülen soruşturma sonucu tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dün yapılan açıklamada, "X sosyal medya platformunda bu iddiayı ortaya atan @pameranti rumuzlu kullanıcının Y.K. isimli kişi olduğunun belirlendiği ifade edilerek, bu kişi hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan ayrıca soruşturma yürütüldüğü bildirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün kamuoyuyla paylaştığı tuttur.com soruşturmasına ilişkin açıklamada kullanıcı adı hatası olduğunu açıkladı.

Savcılık, soruşturmada adı geçen X hesabının kullanıcı adının yanlış yazıldığını, doğrusu @Pamenarti olması gerekirken metinde harf hatası bulunduğunu bildirdi ve düzeltme metnini yeniden yayımladı.

Başsavcılık dün yaptığı açıklamada, “tuttur.com” adlı şans oyunları sitesine ait kullanıcı bilgilerine müdahale edildiği iddiasıyla resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, hakimlik kararıyla siteye hizmet veren bilgisayarlarda adli bilişim ekipleri tarafından inceleme yapıldığı, hazırlanan raporda sistemlerde herhangi bir değişiklik yapılmadığının tespit edildiği belirtilmişti.

Savcılık ayrıca, bu iddiayı X platformunda yayan @pameranti rumuzlu hesabın Y.K. adlı kişi olduğunu belirlemiş ve şüpheli hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı. Y.K. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

DÜZELTME:

02.12.2025 tarihli aşağıdaki açıklamada yer alan X kullanıcı hesap adı harf hatası nedeniyle yanlış yazılmış olup doğrusu @Pamenarti olacaktır.

Bu konudaki maddi hata düzeltilerek yeniden hazırlanan açıklama metni ektedir.

Kamuoyuna duyurulur. https://t.co/dx7xSm26yk pic.twitter.com/mhI2ugnZ7R — İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (@istanbulCBS) December 3, 2025

“O KULLANICI ADI BEN DEĞİLİM” AÇIKLAMASI

Öte yandan, hesabın gerçek sahibi olduğu belirtilen kullanıcı, X üzerinden kısa bir açıklama yaparak, yanlış kullanıcı adının kendisiyle ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.