Savcılıktan Eren Elmalı açıklaması

Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı’nın kendi oynadığı maça bahis oynadığına ve bunların belgelerinin bulunduğuna dair bir takım iddialar söz konusuydu. Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenilir bilgi için sadece savcılığın açıklamalarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Başsavcılık'ın tam açıklaması şöyle:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şans/bahis oyunları bayilerinden temin edilen veriler doğrultusunda profesyonel lisanslı tüm futbolcular hakkında spor kulübü ve isim ayrımı olmadan incelemenin devam etmekte olduğu, kendi maçına bahis oynama ya da başkaca şüpheli durumlar bakımından titiz bir veri inceleme sürecinin devam ettiği, bu sürecin neticelenmesi sonucu hazırlanan/hazırlanacak raporların değerlendirilmesi ile adli sürecin şekillendiği ve adli soruşturma olması nedeni ile güvenilir bilgi paylaşımının sadece İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılmakta olduğu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”