Savcılıktan İmamoğlu’na '2019 yazısı' sorusu: Mahkeme “dava konusu yok” demiş, Bakanlık soruşturma izni vermemiş

‘Casusluk’ soruşturması kapsamında savcılıkta ifade veren tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na 2019 yılında denetleme için yazdığı bir yazı ile iki belediye personelini “Her türlü inceleme araştırma veri taban ve altyapıyı kopyalama yapmaya” görevlendirmesi soruldu.

Savcılığın sorusundaki yazı hakkında açılan dava için İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından “konusu kalmamıştır” kararı verildiği ve İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni vermediği görüldü.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TELE 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile İmamoğlu’nun danışmanı ve kampanya direktörü Necati Özkan hakkında “casusluk” soruşturması başlatıldı.

Soruştuma kapsamında dün ifade veren İmamoğlu’na 2019 yılında yazdığı bir resmî yazı ile iki belediye denetçisinin “Belediyeye bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırma yapmaya ve veri taban ve altyapıyı kopyalama yapmaya” görevlendirmesi soruldu.

İDARE MAHKEMESİ, “KARAR VERİLMESİNE YER YOK” DEMİŞ

İstanbul 4. İdare Mahkesi'nin, söz konusu belge talebi ve görevlendirme hakkında açılan dava için “dava konusu işlemin, ihdas edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere tüm neticeleriyle birlikte, ortadan kaldırıldığı anlaşılmıştır” gerekçesiyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmettiği görüldü.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTRUMA İZNİ VERMEMİŞ

İmamoğlu’nun savcılık sorgusunda yöneltilen “18 Nisan 2019 tarihli talimatı vermekteki amacınız neydi?” sorusu hakkındaki resmî yazı için İçişleri Bakanlığı’nın da soruşturma izni vermediği öğrenildi. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasını taşıyan belgede İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin “dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı” kararına değinildi.

İçişleri Bakanlığı’nın kararında yer alan İstanbul 4. İdare Mahkemesi hükmünün tamamı şöyle:

"Olayda; dava 1. derece dosyaya sunulan bilgi ve belgelerden; Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 22/04/2019 tarih ve sayılı işlemiyle; dava konusu işlemin, ihdas edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere tüm neticeleriyle birlikte, ortadan kaldırıldığı anlaşılmıştır. Bu durumda davanın konusu kalmamıştır" Konusu kalmayan dava hakkanda karar verilmesine yer olmadığına," şeklinde hüküm kurulmakla, Istanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının, ssayılı yazı üzerine sonuç doğurucu herhangi bir tasarrufta bulunulmadığı yönündeki savunmasını kabul ettiği, 18.04.2019 tarihli veIstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU'nun Büyükşehir Belediyesinin ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve altyapılarında her türlü inceleme ve araştırma yapma yetkisi verilmesi ve veri tabanı ve altyapının kopyalanması için müfettiş yetkilendirmesine karşı kamuoyunda oluşan tepki, Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu, idare mahkemesi nezdinde açalan dava ve İçişleri Bakanlığınca yürütülen soruşturma üzerine geri adım atarak, bahsi geçen işlemi ihdas edildiği tarihten geçerli olmak üzere tüm neticeleriyle birlikte yürürlükten kaldırdığı, verilen emir kapsamında herhangi bir veri tabanı ve altyapının kopyalanmadığı ve denetim yapılmadığı,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının veri tabanı ve altyapının kopyalanmasına ilişkin görev emrinin, ikinci bir emirle ortadan kaldırılması nedeniyle Istanbul 4. Idare Mahkemesi tarafindan konusu bulunmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi”

İMAMOĞLU SAVCILIĞIN YÖNELTTİĞİ SORUYA NASIL CEVAP VERDİ?

İmamoğlu, talepte bulunarak belediye bünyesindeki verileri topladığı iddiaları hakkında savcılık ifadesinde şöyle dedi:

"Yazıyı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladığım Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ben yazmıştım. Bahse konu belgenin yazılış amacı İBB'ye ait her türlü kurum evrakının güvenliğinin sağlanması amacı içindir, başkaca herhangi bir amacı yoktur.”