Savcılıktan kopyala-yapıştır iddianame!

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın binlerce polisle ablukaya alınmasını eleştirdiği için tutuklanan gençlerle ilgili iddianameyi TBMM gündemine taşıdı.

Gökçen, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis tarafından ablukaya alınmasını eleştirdiği için tutuklanan gençlerle ilgili iddianamede, “Soğuk Savaş” programında şaka yaptığı ve şakaya güldüğü için tutuklanan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz’ün dosyasından kopyala-yapıştır yöntemiyle cümleler alındığını belirterek, "Hangisi daha trajikomik, 'Soğuk Savaş’ta yapılan şaka mı? Yoksa Adalet Bakanı’nın her hafta yaptığı 'Türkiye bir hukuk devletidir' açıklamaları mı?" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın binlerce polisle ablukaya alınmasını eleştiren gençlerin 9 Eylül’de tutuklandıklarını belirten Gökçen, tutuklu Nur Betül Aras, Abdullah Esin ve Ömer Faruk Mangaltepe’nin suçunun, "korku atmosferine boyun eğmemek ve örgütlü mücadele çağrısı yapmak" olduğunu söyledi.

HANGİSİ DAHA TRAJİKOMİK?

Gökçen, "Bu üç kişi ve diğer gençler hakkında iddianame sonunda düzenlendi. Ancak iddianamede hiçbiriyle ilgisi olmayan bir konunun yazıldığı görüldü. Anlaşıldı ki, Soğuk Savaş programında şaka yaptığı ve şakaya güldüğü için tutuklanan iki kişinin iddianamesinden kopyala yapıştırla bazı cümleler alınmış. Şimdi hangisi daha trajikomik, 'Soğuk Savaş’ta yapılan şaka mı? İnsanları zalimce ailelerinden ayırmıyor, özgürlüğünden alıkoymuyormuş gibi hala yaptığınız hassasiyet edebiyatı mı? Kopyala yapıştırla iddianame düzenlemek mi? Yoksa Adalet Bakanı’nın her hafta yaptığı 'Türkiye bir hukuk devletidir' açıklamaları mı?" diye konuştu.

GAZETECİLİK DE “SUÇ DELİLİ” SAYILMIŞTI

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması ve polis ablukasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle 20 kişi hakkında “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla açılan davanın sanıkları arasında gazeteci Fatoş Erdoğan da bulunuyor. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, gazeteci Fatoş Erdoğan’ın haber için çektiği videolar da suç delili olarak yer alıyor.

Sanıklar arasında Sokak Kedisi isimli YouTube kanalının sahibi Ebru Oruç ve 13 Ekim’de tutuklanan akademisyen Emrah Gülsunar da bulunuyor. Mahkeme dosya üzerinden Boğaziçi Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Abdullah Esin, Nur Betül Aras ve Ömer Faruk Mangaltepe'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti. Davanın ilk duruşması 5 Kasım’da görülecek.