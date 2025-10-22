Savcılıktan Minguzzi cinayeti açıklaması: Tahliye kararı mütaalaya aykırı

Ahmet Minguzi davasında yargılanan iki sanık A.Ö. ile M.A.D.'nin tahliye edilmesine kamuoyunca tepki gösterilmişti. Bunun üzerine savcılıktan davaya ilişkin ikinci açıklama geldi.

Savcılık, beraat eden sanıklar A.Ö. ve M.A.D. hakkındaki verilen kararların mütalaaya aykırı olduğunun altını çizerek, gerekçeli kararın tebliğinin ardından derhal istinaf başvurusu yapılacağını belirtti.

BAŞVURU YAPILACAK

Savcılıkça yapılan açıklamada, "Mahkeme hükmünün gerekçesi ile birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 273/1. maddesinde belirtilen iki haftalık azami istinaf kanun yolu süresi dolmadan ivedilikle yasal başvuru yapılacaktır" denildi.