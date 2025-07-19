Savcının ‘beyaz Toros’unu eleştiren avukata gözaltı

İlayda SORKU

İzmir Barosu’na kayıtlı avukat Eren Doğru hakkında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasının savcılarından birinin makamındaki beyaz Toros maketine gösterdiği tepki nedeniyle gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Av. Doğru saat 12.00’de Karşıyaka Adliyesi’nde ifade verecek.

Avukat Doğru hakkında verilen gözaltı kararına tepki gösteren İzmir Barosu, adliyeye çağrı yaptı. Baro tarafından yapılan açıklamada, “Meslektaş dayanışmasının gücünü göstermek üzere tüm meslektaşlarımızı Karşıyaka Adliyesi’ne bekliyoruz” denildi.

“SİZDEN KORKMUYORUZ” DEMİŞTİ

Av. Doğru yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

“Bu arkadaş, İBB soruşturmalarının savcılarından birisi... Masasına koyduğu beyaz toros ne anlama geliyor? 90'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetlerin, asit kuyularının sembolü. Şimdi bu şahıs, kamu adına bağımsız soruşturma yürütecek, şüphelilerin lehine olan dellileri toplayacak öyle mi? Sen savcı mısın, tetikçi misin arkadaş? Kime mesaj veriyorsun, kimi tehdit ediyorsun? Şunu bir türlü anlamıyorsunuz. Biz sizden korkmuyoruz. Kökünüzü kazıyana kadar mücadele edeceğiz. ‘Aynılar aynı yere.’”

TİP'TEN TEPKİ

Aynı zamanda Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi olan Doğru'nun gözaltına alınmasına partisi de tepki gösterdi.

TİP'in açıklamasında "Beyaz toroslar, 90’lı yıllarda insan kaçırmaların ve faili meçhul cinayetlerin simgesidir. İnsanlığa karşı işlenmiş suçların simgesi olan ve toplumsal hafızadaki yerini koruyan bu simgeyi eleştirmek değil, sahiplenmek suçtur" dendi.