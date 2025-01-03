Savcıyı tehdit eden Zengin'in ifadesi ortaya çıktı: Öngörülerimi paylaştım

Yenidoğan Çetesi’ne yönelik gerçekleştirilen yeni operasyonda yakalanan 18 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlanırken hazırlanan fezlekeyle Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in ifadesi ortaya çıktı. Zengin hakkında fezlekede “Suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan bir şahsı, örgütün varlığını bile bile dosya savcısını tehdit etmek suretiyle tahliye ettirmeye çalıştığı” değerlendirildi.

Cumhuriyet savcısını makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in ifadesinde "Üslubumun yanlış anlaşılmasından dolayı Türk milletinden ve Türk devletinden özür diliyorum. Savcıma tehdit amaçlı gitmedim. Sadece öngörülerimi kendisi ile paylaştım. Ben herkese kendimi müşavir olarak tanıtırım, bana müsteşar diyenleri de müşavir diyerek düzeltirim. Ancak müsteşar demeye devam ediyorlar. Buna benim yapabileceğim bir şey yok" dediği öğrenildi.

“Cumhuriyet Savcısı hakkında bu kadar bilgiye nasıl vakıf oldunuz?” sorusuna Mustafa Kemal Zengin'in “Ben sadece Yavuz Çelik'in bana söyledikleri kadar biliyorum. Diğer söylediklerim tamamen boşboğazlılıktandır. Benim olayı biraz abartmamdan dolayı olay bu noktaya gelmiştir. Başka ekleyeceğim bir şey yoktur" yanıtını verdiği kaydedildi.

Fezlekede savcının makamında tehdit edilmesine ilişkin soruşturmanın ayrıca sürdüğü de belirtildi.

'KASTEN ÖLDÜRME'DEN CEZA İSTENDİ

Yenidoğan Çetesi’ne yönelik gerçekleştirilen yeni operasyonda yakalanan 18 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan fezlekede doktor Dursun Eryılmaz hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca fezlekede Cumhuriyet savcısını makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.