"Savcıyım, polis benim emrimde" demişti: Başsavcılık soruşturma başlattı, gözaltına alındı

İstanbul'da, köpeğiyle İETT otobüsüne binen ve yolcularla yaşadığı tartışma sırasında, "Savcıyım, polis benim emrim altında" şeklinde ifadeler kullanarak yolcuları tehdit eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şahıs hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmalığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma başlattığını duyurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birtakım sosyal medya sitelerinde 21.02.2026 günü dolaşıma sokulan, toplu taşıma aracı içerisinde gerçekleştiği anlaşılan videoda Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirten şahsın yolculardan birine yönelik ‘seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım’ şeklinde sözler sarf eden şahıs hakkında ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmalığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Tarafların kimlik bilgilerini tespiti için ilgili kolluk birimine talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Başsavcılık ilerleyen saatlerde söz konusu şahsın Savcı olmadığını bildirdi. Y.S. isimli kadının Adalet Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gördüğü ancak eğitimini tamamlamadığı, daha önce "hırsızlık", "tehdit" , "uyuşturucu madde bulundurma" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Y.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

AKIN GÜRLEK: HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNDEN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada "Süreci yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevini titizlikle yerine getiren kolluk birimlerimize teşekkür ediyor, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da, köpeğiyle toplu taşıma aracına binen bir kadın, köpeğinin ağızlığı ya da taşıma çantası olmadan yalnızca tasma ile yolculuk etmesi nedeniyle diğer yolcuların tepkisini çekmişti.

Bazı yolcular, toplu taşıma kuralları gereği köpeğin ağızlıklı ya da çanta içinde olması gerektiğini belirterek duruma itiraz etmiş, bunun üzerine taraflar arasında sözlü tartışma yaşanmıştı.

Savcı olduğunu iddia eden kadın, tepki gösteren yolculara "Polis benim emrim altımda, ben savcıyım" , "Seni öldürürüm" , "Bundan sonra Türkiye'de barın bakalım" , "Sizin gibi yobazlar yüzünden kadınlar ve çocuklar ölüyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı.