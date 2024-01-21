Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, CHP'den istifa etti: "İhanete uğradım"

Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, CHP'den istifa ettiğini bildirerek, "Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetim kurulunun ihanetine uğradım" açıklamasını yaptı.

Artvin'in Şavşat Belediye Başkanı CHP'li Nihat Acar, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Acar, "Küçük belediyelerin kolay kolay girmeye cesaret edemeyeceği altyapı ve doğal gaz gibi çok zor hizmetlerin altına girdim. Kalıcı hizmetlere imza attım. Bütün bu çalışmaları yürütürken ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetim kurulunun ihanetine uğradım" ifadelerini kullandı.

Acar, şöyle devam etti: "Hem şu anki CHP ilçe örgütü, hem de bir önceki ilçe örgütü tarafından siyasi linçe uğradım. Bir önceki ilçe örgütü beni yalnız bırakmakla kalmadı, defalarca genel merkeze şikayet ederek beni istifaya zorladı. Üzerime çeşitli siyasi ve toplumsal baskılar kurdular."

Nihat Acar, şunları söyledi: "Ancak, bunca kalıcı hizmetlerden sonra şahsıma yapılan siyasi linç karşısında sessiz kalmamın hem kendime hem aileme hem de Şavşatlılara ihanet olacağını düşünerek, bunca yıl hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum."