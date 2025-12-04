Şavşat belediye işçisi istinafta da kazandı

AKP'li Şavşat Belediyesi tarafından sözleşmeleri yenilenmeyen 29 işçinin işe iadelerine ilişkin karar, istinaf mahkemesince de hukuka uygun bulundu. Karar sonrası açıklama yapan Belediye-İş Sendikası Artvin Şube Başkanı Yaşar Kaspar, "Arkadaşlarımızın işe iade başvurularını yaptık ve cevabını bekleyeceğiz” dedi.

Artvin’in Şavşat Belediyesi’nde sözleşmeleri yenilenmeyen 29 işçi, yerel mahkemede kazandıkları davanın ardından belediyenin istinafa taşımasıyla süren süreç sonunda haklarına kavuştu. İstinaf mahkemesi, işçilerin işlerine geri dönmesine hükmetti.

Kaspar, karara ilişkin şöyle konuştu: "Arkadaşlarımız şehrin çöpünü topladı, kanalizasyonunu açtı, yangınlara müdahale etti ve yolları onardı. Haksızlığa uğradılar ama huzuru bozmadılar. Bu kadim kentin belediyesinin huzurunu bozanlar, belediye yönetimidir. Mahkemeyi kazanan olarak sözlerini yerine getirmesini istiyoruz ve bu şehre daha fazla zulüm edilmesini istemiyoruz."