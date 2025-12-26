Şavşat Belediyesi’nde 29 işçinin işe iadesi kararına rağmen adım atılmadı

Artvin'in Şavşat Belediyesi’nde sözleşmeleri yenilenmeyen 29 işçinin işe iadesine ilişkin karar, istinaf mahkemesince onandı ancak işçiler henüz işe başlatılmadı.

Belediye Meclis Üyeleri Taner Temiz, Erdoğan Yazar ve Onur Çelik, CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, CHP Şavşat İlçe Başkanı Bora Üztürk, Sol Parti Artvin İl Örgütü Metin Şahin, Ziraat Odası Gündüz Atabek, Muhtarlar Derneği Bayram Dursun ve A. Kadir Öztürk, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Orhan Akaskal, Şoförler Odası Bilgehan Koşar; Esnaf Odası Ercüment Köksoy, İYİ Parti temsilcisi Erdal Çavuşoğlu, Anahtar Parti temsilcisi Emrah Taban ve Şavşat Kültür Turizm Derneği’nden Sude Hande Aydın'dan oluşan heyet, işçilerin işe iadesi için Belediye Başkanı Durmuş Aydın ile görüştü.

Ancak görüşmeden sonuç alamayan heyet, ortak bir açıklama yaptı.

MAHKEME KARARI HATIRLATILDI

Şavşat halkına gece gündüz, kar-kış demeden hizmet eden belediye emekçilerinin, sözleşmelerinin sona erdiği gerekçesiyle haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarıldığı vurgulanarak, Belediye Başkanı’nın daha önce, "Mahkeme kararı getirin, işe başlatacağım" sözünü verdiği hatırlatıldı.

Yargı mercilerinin işçilerin haklı olduğunu tespit ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Şavşat Belediyesi yönetiminin hukuka aykırı işten çıkarma ve zorunlu emeklilik uygulamalarının önce yerel mahkeme, ardından istinaf mahkemesi tarafından reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, belediye yönetiminin verdiği söz gereği işe iade davalarını kazanan ve yıllardır Şavşat’a hizmet eden 29 emekçinin derhal işbaşı yaptırılmasını talep edildi. Açıklamada, bu talebin yalnızca sözün tutulup tutulmadığının takibi değil, hukukun üstünlüğü ve adaletin uygulanması çağrısı niteliğinde olduğu ifade edildi.