Şavşat Belediyesi’nde 31 kişi bir anda işsiz kaldı

Artvin’in AKP’li Şavşat Belediyesi, dün yaptığı Meclis toplantısında, sözleşmeleri biten işçilerin sözleşmesinin yenilenmemesi kararı aldı. Kararla birlikte 31 işçi işsiz kaldı. Şavşatlılar, kararı protesto etmek için belediye önünde bir araya geldi.

Belediye önündeki protestoya katılan CHP Şavşat İlçe Başkanı Bora Öztürk, "Seçimden sonra AKP belediyeyi kazandı. CHP döneminde alınan personele inanılmaz mobbingler uygulanmış, bu süre içerisinde 4 kişi işi bırakmış ve 31 personelimiz tüm zulme ve zalimliğe karşı çalışmaya devam etmiştir" dedi.

İş sözleşmesi sona eren bir işçinin annesi Elif Gezer, "Bu çocuklar ekmek istiyor, bu çocukların ekmeğini kim verecek ve kim oynuyor bunların hakkıyla? Bu çocuklara bezi Başkan mı alacak? Biz hakkımızı istiyoruz ve suçumuzu bize söylesin Başkan" diye konuştu. İş sözleşmesi sona eren bir personelin babası da, "Kredi borcum var, 4 çocuğa nasıl bakacağım? 4 tane torunum var. Bankalara borcum var" dedi.